Анонс на 12 березня

* Відбудеться конференція Forbes, присвячена питанням злиття і поглинання в банківській сфері - «Банківські M&A: керівництво для власника». Організатор: проект "Forbes Conferences". Доповідачі: Ілля Архипов, голова наглядової ради, ПУМБ, Євгенія Чемерис, голова Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк», Борис Тимонькін, голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк», Андрій Яцура, голова Правління ПАТ «Банк Форум»; Жорж Массуд, управляючий партнер McKinsey & Company, Україна; Юлія Кирпа, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» та ін.

* Національний інститут стратегічних досліджень спільно з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики, Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки (Slovak Aid) проведуть пленарне засідання Робочої групи на тему: «Національна модель політики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу (КСВ) як компонент євроінтеграційної стратегії України» . Доповідач: Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності".

* Біля КМДА кияни, робітники і власники «соцжитла» за підтримки профспілки «Серп і Молот» КМПС «Захист Праці» проведуть акцію протесту "НІ - лохотрону з соцжитлом!» Учасники розкажуть, як насправді діє квартирний лохотрон від держави. Влада надала вчителям, працівникам дитячих садків і медикам соцжитло в Києві, але люди вже 4 місяці не можуть в'їхати в довгоочікувані квартири, а робітникам, які його будували відмовилися виплачувати зарплату.

* Круглий стіл на тему: «Податок на нерухомість - нові проблеми забудовників». Організатор - Конфедерація будівельників України. Мета круглого столу: обговорити наслідки для будівельного ринку введення податку на нерухомість; обговорити необхідність змін до податкового законодавства для зменшення фінансового навантаження на забудовників та недопущення, у зв'язку з цим, підвищення цін на житло. У заході візьмуть участь: представники законодавчої та виконавчої гілок влади, забудовники, ріелтори, юристи, громадськість та ЗМІ.

* Відбудеться нарада КОДА про стан організаційно-технологічного, фінансового і ресурсного забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році. Учасники: голова КОДА Анатолій Присяжнюк, директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та представники Міністерства аграрної політики та продовольства.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю 10-го Українського туристичного форуму, одного з найбільших заходів на українському ринку туризму. Учасники: Аркадій Маслов, засновник і генеральний директор Українського туристичного форуму; Сулев Канніке, Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні; Тетяна Прокопенко, директор туроператора «КОРАЛ ТРЕВЕЛ»; Олег Кулик, директор мережі туристичних агенцій «Поїхали з нами». Спікери розкажуть про кардинальну зміну стратегії розвитку Форуму, орієнтовану тепер на відкритий діалог між усіма гравцями українського ринку зовнішнього і внутрішнього туризму, а також на підвищення конкурентоспроможності його учасників. Буде оголошена дата проведення 10-го Українського туристичного форуму (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (095) 004 70 13.

* Відбудеться обговорення проекту закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо переліку податкових різниць», розробленого Міністерством фінансів України. Учасники: перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров, голова Комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз, начальник відділу оподаткування прибутку та майна організацій департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Олена Маркевич, представники Міністерства доходів і зборів України, керівники українських підприємств, експерти.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки зимового туристичного сезону». Учасники: Олександр Новіковський, віце-президент з виїзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу, Олександр Вішталюк, представник української федерації страхування.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто зацікавлений в закритті одного з найбільших машинобудівних підприємств України?" Мова піде про один з найбільших машинобудівних підприємств України - компанію «ЛАЗ», навколо якої останнім часом точаться розмови про її можливе закриття, банкрутство і навіть повернення до державної власності. Чим викликані такі заяви, який реальний економічний стан підприємства і його подальша доля? Яка ймовірність, що ще один машинобудівний завод зникне з карти України і хто зацікавлений у закритті потужного машинобудівного заводу? Відповіді на ці запитання під час прес-конференції нададуть: власник компанії «ЛАЗ» Ігор Чуркін, генеральний директор компанії «Сіті транспорт груп» Олександр Лобко та директор торгово-фінансової компанії "ЛАЗ" Олександр Строганов.

* Круглий стіл на тему: «Інвестиційний та бізнес-клімат в Україні очима влади та інвесторів: чи відбулися істотні зміни на краще?» Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Олександр Клименко, міністр доходів і зборів України; Грем Хатчисон, заступник директора ЄБРР в Україні; Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні; Ян Томбінські, посол ЄС в Україні; Девід Мілі, радник з економічних питань посольства США в Україні; Ніл Калленс, торговий аташе, керівник комерційного відділу посольства Великобританії; Міхаель Фронденберг, радник, керівник економічного відділу посольства ФРН Анатолій Кінах, президент УСПП; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ та ін.

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