ТОП-10 (11 березня)

До Кабміну подано позов з вимогою забезпечити розірвання контрактів з «Газпромом»

Fitch присвоїло рейтинги наступному випуску єврооблігацій "Ощадбанку"

Уряд пропонує дати держгарантії Українському банку реконструкції та розвитку

Держстат поліпшив оцінку динаміки ВВП України в 4-му кварталі 2012 року

Туніс допустив українську YNG Exploration до пошуку нафти

Fitch присвоїло євробондам "ПриватБанку" на 175 млн дол. фінальні рейтинги B/RR4

Середня ціна російського газу в ЄС продовжує знижуватися

Держінвестицій скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу»

Кабмін схвалив законопроект про заборону фінансових пірамід

ДТЕК у 2012 році збільшив прибуток на 68%

***

До Кабміну подано позов з вимогою забезпечити розірвання контрактів з «Газпромом»

Директор юридичної компанії Lions Litigate Станіслав Батрин звернувся з позовом до Кабінету міністрів України та Фонду державного майна України про визнання недійсними контрактів на поставку газу, укладених 19 січня 2009 року між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України».

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні юридичної компанії, позов було подано 6 березня.

Зокрема, юрист вимагає зобов'язати Кабмін скликати позачергові збори акціонерів "Нафтогазу України", включивши в порядок денний зборів питання про розірвання (або визнання недійсними) газових контрактів від 2009 року.

За словами С.Батрина, тільки за наслідком прийняття рішення керівним органом НАК «Нафтогаз України», цей суб'єкт господарювання вправі звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати м. Столькгольм щодо розірвання чи визнання недійсними контрактів на поставку газу. Аналогічно, тільки НАК «Нафтогаз України» може стати ініціатором і стороною перемовин з контрагентом ВАТ «Газпром» в питаннях про внесення змін до діючого контракту.

Директор Lions Litigate підкреслив, що перемовини між президентами двох країн щодо ціни на газ є прямим свідченням втручання органів державної влади у діяльність самостійних суб'єктів господарювання.

«Газові угоди від 19.01.2009 р., укладені не між державами "Україна" та "Росія", а між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України», як самостійними господарюючими суб'єктами. Всі рішення з боку НАК «Нафтогаз України» повинні прийматися органом управління цієї компанії, а не суб'єктом владних повноважень. Це також означає, що якщо Президент України самостійно вирішує питання про ініціювання перегляду газових угод, то він перевищує владні повноваження з наслідком, подібним до наслідків у справі Тимошенко», - наголошується у повідомленні.

С.Батрин зазначив, що вироком Печерського районного суду Києва в справі проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко № 1-657/11 від 11 жовтня 2011 року було встановлено, що підписання й виконання газових контрактів завдало державі збитків на 194,6 млн доларів, або 1,5 млрд грн.

Також він нагадав, що "Газпром" виставив "Нафтогазу" вимогу сплатити 7 млрд дол. за недобір газу, який Україна не отримувала у 2012 році.

На думку юриста, починаючи з дати набрання чинності вироком Печерського суду Києва у справі Ю.Тимошенко, «суб'єкти владних повноважень протиправно не вирішили питання про перегляд газових контрактів, про їх розірвання чи звернення до суду з вимогою про визнання їх недійсними».

«Цим самим, дії органів державної влади є протиправними та такими, що не спрямовані на захист інтересів держави та народу України, всупереч вимогам Конституції. Фактично, орган державної влади, маючи засоби до ініціювання питання про визнання угод недійсними безпідставно та не мотивовано не вчиняв залежні від нього заходи щодо захисту інтересів держави», - наголосив директор Lions Litigate.

***

Fitch присвоїло рейтинги наступному випуску єврооблігацій "Ощадбанку"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло наступному випуску облігацій державного “Ощадбанку” очікуваний довгостроковий рейтинг «B(EXP)» і рейтинг поворотності активів «RR4», сказано у повідомленні агентства, яке має УНІАН.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг і остаточні терміни погашення з випуску буде встановлено пізніше.

«Надходження за облігаціями будуть використані виключно для фінансування номінованого в доларах кредиту ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк», «B»/прогноз «Стабільний»/«b-»)», - йдеться у повідомленні.

Випуск планується здійснити через компанію SSB No.1 PLC, що базується у Великій Британії, яка проводитиме виплати утримувачам облігацій (основної суми боргу і відсотків) лише в межах коштів, одержаних від «Ощадбанку» за кредитною угодою.

«Ощадбанк» - це єдиний банк в Україні, роздрібні депозити в якому повністю покриваються гарантією держави незалежно від суми. Станом на кінець 2012 року, згідно зі звітністю банку за національними стандартами, на частку роздрібних вкладників припадало близько 44% його бази фондування», - сказано у повідомленні Fitch.

Також агентство нагадало, що станом на кінець 2012 року «Ощадбанк» був другим найбільшим банком України за величиною сукупних активів і мав найбільшу мережу в країні приблизно із 6 000 філій та відділень. Кабінет Міністрів України володіє 100% акцій банку.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків. 100% акцій банку належать державі.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 85,99 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 51,19 млрд грн, зобов'язання - 67,88 млрд грн, статутний капітал - 15,54 млрд грн, власний капітал - 18,12 млрд грн.

***

Уряд пропонує дати держгарантії Українському банку реконструкції та розвитку

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді України розширити перелік установ, які мають можливість забезпечувати свої зобов'язання державними гарантіями, і внести до нього акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку».

Про це йдеться у законопроекті №2476, зареєстрованому на сайті парламенту 6 березня 2013 року.

У пояснювальній записці зазначається, що затвердження даного законопроекту дозволить забезпечити реалізацію соціально-економічних проектів в Україні за рахунок додаткових джерел фінансування.

«Законопроект розроблений з метою надання у 2013 році державних гарантій за зобов'язаннями ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» і звільнення «Укравтодору» і головних розпорядників бюджетних коштів (за рішенням Кабміну) від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання своїх зобов'язань за державними гарантіями, а також вносити плату за надання державних гарантій», - зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік», обсяг державних гарантій становить 50 млрд грн.

6 березня 2013 року Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розмістило облігації на суму 7,2 млрд грн під державні гарантії.

Український банк реконструкції та розвитку був створений 19 березня 2004 року. За класифікацією Національного банку України він належить до групи невеликих банків. За даними Асоціації українських банків, капітал УБРР на початок лютого 2013 року становив 82,92 млн грн, активи – 132,63 млн грн.

За словами першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, уряд готує проект закону, який регулюватиме діяльність державного банку розвитку. Це банк займатиметься фінансуванням пріоритетних проектів і галузей економіки.

***

Держстат поліпшив оцінку динаміки ВВП України в 4-му кварталі 2012 року

Спад валового внутрішнього продукту України в IV кварталі 2012 року становив 2,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Таким чином, Держстат покращив оцінку динаміки валового внутрішнього продукту України в IV кварталі 2012 року. Так, за даними відомства, ВВП України в IV кварталі 2012 року скоротився порівняно з IV кварталом 2011 року на 2,5% (попередня оцінка - спад 2,7%), а порівняно з ІІІ кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – на 0,8%.

Водночас Держстат зберіг оцінку зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року на рівні 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1 трлн 408,9 млрд грн, у IV кварталі 2012 року - 378,56 млрд грн.

Раніше Держстат повідомляв, що спад ВВП країни в ІІІ кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, у I кварталі - зростання 2%.

У IV кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 4,7% (номінальний ВВП - 364,083 млрд грн), загалом за 2011 рік - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

***

Туніс допустив українську YNG Exploration до пошуку нафти

Влада Тунісу видала дозвіл маловідомій українській нафтогазовій компанії YNG Exploration на розвідку родовищ нафти на півдні країни, повідомляє The North Africa Post.

«Дозвіл дає право компанії на розвідку родовища нафти площею 988 кв. км у районі Татуїна на півдні країни», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія проводитиме сейсмічні дослідження і зможе розпочати буріння двох розвідувальних свердловин упродовж п'яти років за орієнтовною ціною в 21 млн дол.

За умовами контракту, підписаного українською YNG Exploration Ltd і туніською Enterprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (ЕТАР), українська сторона профінансує розвідувальний етап, терміни якого на даний момент уточнюються. У разі позитивного результату на етапі розвідувальних робіт, Туніс зможе брати участь у видобуванні на умовах 50%.

Довідка УНІАН. Туніс є однією з країн Північної Африки, що має вуглеводневі ресурси, але вони дуже обмежені порівняно з Лівією і Алжиром. У країні розпочато дослідження з підвищення виробництва енергоносіїв, зокрема, за рахунок використання потенційних родовищ сланцевого газу.

Інвестори, проте, досі не наважуються відправитися до цієї країни через нестабільність, що там склалася.

***

Fitch присвоїло євробондам "ПриватБанку" на 175 млн дол. фінальні рейтинги B/RR4

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій UK SPV Credit Finance plc об'ємом 175 млн дол. фінальний довгостроковий рейтинг «B» і фінальний рейтинг зворотності активів «RR4».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Облігації будуть використані виключно для фінансування кредиту українському «ПриватБанку».

У повідомленні вказується, що випуск має дату погашення 28 лютого 2018 року і купонну ставку 10,875%.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого «ПриватБанк» завершив розміщення на європейських фінансових ринках п'ятирічних євробондів на суму 175 млн дол. Організаторами випуску виступили банки Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим фінансовим закладом країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.

***

Середня ціна російського газу в ЄС продовжує знижуватися

Вартість російського газу поза СНД дещо знизилася на початку 2013 року, й російський газовий монополіст «Газпром» очікує подальшого скорочення середньорічної ціни після того, як у 2012 році клієнтам було надано знижки, повідомляє Reuters.

У січні-лютому 2013 року середня ціна газу, що експортується до Європи і Туреччини, становила близько 400 доларів за 1000 кубометрів, сказали агентству Reuters джерела в «Газпромі» проти 410 доларів за 1000 кубометрів восени 2012 року.

«Газпром» готовий до подальшого зниження ціни: концерн очікує, що експортні обсяги подешевшають в 2013 році до 366 доларів за 1000 кубометрів, сказав інформаційному агентству представник «Газпрому» Сергій Купріянов.

У грудні 2012 року прогноз, зроблений джерелом у «Газпромі», був дещо оптимістичнішим - 370 доларів за 1000 кубометрів.

Ціна на російський трубний газ, що поставляється за довгостроковими контрактами, як правило, перевищує спотові котирування на основних європейських торгових хабах. Так, на майданчиках EEX і CEGH станом на 11 березня вартість контрактів коливається на досить високому "зимовому" рівні - від 353,5 до 392,3 доларів за 1000 кубометрів.

Водночас експорт російського газу до Європи падає: за попередніми даними, в січні-лютому 2013 року сумарний експорт поза СНД знизився до 26,8 мільярдів кубометрів після 27,7 мільярдів кубометрів у січні-лютому 2012 року.

Проте газоекспортний монополіст як і раніше очікує збільшення експорту газу поза СНД до 151,8 мільярдів кубометрів у 2013 році з 138 мільярдів кубометрів у 2012 році.

У 2011-2012 роках покупці російського газу в ЄС на тлі скорочення споживання енергії в євро зоні, що переживає кризу, зажадали від «Газпрому» зниження ціни. Також європейські клієнти вважають за необхідне збільшення частки спотових котирувань у контрактній формулі ціни.

«Газпром» відмовився від тіснішої прив'язки ціни до споту, проте пішов на її зниження, і вже в 2012 році почав повертати аванси тим із покупців, з якими уклав у 2011-2012 роках нові контракти на основі переглянутих цінових формул. У першій половині минулого року ретроактивні виплати «Газпрому» покупцям в ЄС перевищили 133 мільярди рублів (4,3 млрд дол.).

У 2013 році до концерну звернулися нові клієнти з проханням про перегляд ціни, яка на європейських торгових майданчиках суттєво відрізняється від вартості російського газу, прив'язаної до котирувань нафти і нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. Середньорічна ціна на російський газ, закладена в держбюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

У четвертому кварталі 2012 року ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» зросла порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м із 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

***

Держінвестицій скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу»

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу».

Про це йдеться в повідомленні агентства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, причиною для скасування є відсутність подальшої необхідності в закупівлі товарів, робіт і послуг.

Крім того, агентству не вдалося залучити 165 млн євро, необхідні для фінансування першочергової морської частини будівництва «LNG-терміналу».

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час зустрічі зі спеціальним посланником і координатором Держдепартаменту США з міжнародних енергетичних питань Карлосом Паскуалем, що Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо проходження танкерів зі скрапленим газом через Босфор і про спільне будівництво «LNG-терміналу» на турецькому узбережжі Середземного моря.

М.Азаров зазначив, що на сьогодні "у нас є проблеми з будівництвом "LNG-терміналу" для прийому скрапленого газу. Пов'язані вони насамперед з тим, що Туреччина не дуже охоче розглядає можливість проходження танкерів зі скрапленим газом через свої протоки».

За словами прем'єра, у зв'язку з цим Україна розглядає інші варіанти розміщення терміналу. «Тому ми вивчаємо різні варіанти розміщення відповідного заводу на іншій стороні Туреччини. Маю на увазі Середземне море й інші можливості», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).

***

Кабмін схвалив законопроект про заборону фінансових пірамід

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про заборону фінансових пірамід в Україні, повідомляється на офіційному урядовому сайті.

Як йдеться в повідомленні, Кабмін ухвалив рішення про затвердження законопроекту про заборону фінансових пірамід, розробленого Нацкомісією з держрегулювання у сфері ринків фінансових послуг, 11 березня. Законопроект визначає поняття «Фінансова піраміда», встановлює заборону на її створення та сприяння її діяльності, зокрема поширення відповідної реклами, а також встановлює кримінальну відповідальність за порушення норм закону.

Згідно з повідомленням, останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства за допомогою фінансових пірамід, при цьому чинне законодавство недостатньо захищає громадян від таких видів шахрайства. Проект буде направлено на розгляд Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомфінпослуг затвердила допрацьований проект закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні», відповідно до якого встановлено відповідальність за створення або сприяння діяльності фінансової піраміди.

***

ДТЕК у 2012 році збільшив прибуток на 68%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшив чистий консолідований прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 68% - до 5,9 млрд грн, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Згідно з документом, консолідований виторг компанії у 2012 році подвоївся - до 82,6 млрд грн з 39,6 млрд грн у 2011 році.

Також у повідомленні наголошується, що ДТЕК у 2012 році збільшив прибуток до вирахування податків (EBIDTA) у порівнянні з 2011 роком до 16,9 млрд грн з 10,3 млрд грн, або на 64,7%.

У 2012 році частка продажів вугілля становила 8,5% (проти 43,8% у 2011 році) від консолідованої виручки, частка оптового продажу електроенергії 37,2% (проти 26,2% у 2011 році), роздрібного продажу електроенергії - 44,6 % (проти 29,0% у 2011 році), а продажу теплової енергії - 9,6% (проти 0% у 2011 році).

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2012 році збільшив видобуток вугілля на 65,3% - до 39,693 млн тонн з 24,001 млн тонн у 2011 році, а виробництво електроенергії на 55,8% до 51,383 млрд кВт/год. - з 32,98 млрд кВт/год. у 2011 році.

ДТЕК має намір вкласти до кінця 2018 року 23,3 млрд грн у модернізацію теплових електростанцій.

Модернізація пройде на всіх дев'яти ТЕС, що входять до складу «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Східенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН