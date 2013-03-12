ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Три роки «покращань» Азарова», в якому пише: 11 березня виповнилося три роки з дня призначення Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра. Весь цей час він розповідав, що в поганому стані економіки винні попередники...

http://delo.ua/ukraine/tri-goda-pokraschen-azarova-199237/

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Також «Дело» в публікації «Кабмін планує сприяти УБРР держгарантіями» пише: законопроект про внесення відповідних змін до держбюджету - вже в парламенті...

http://delo.ua/finance/kabmin-planiruet-sodejstvovat-ubrr-gosgarantijami-199283/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Гроші більше не приваблюють» пише: будівництво терміналу з прийому скрапленого газу - ключового об'єкта, покликаного підвищити енергонезалежність України, - опинилося під питанням. Держпідприємство, що управляє проектом, ініціювало скасування тендеру на залучення кредиту, необхідного для фінансування проектно-кошторисних робіт і початкового етапу будівництва, пояснивши це змінами в планах. Однак джерело в Міненерго стверджує, що в разі вдалих переговорів з Росією про ціну газу від будівництва терміналу можуть і зовсім відмовитися. А це здатне зашкодити енергетичній безпеці країни, відзначають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2144179

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Автоцивілка» пішла на спад» пише: в січні посилилося падіння продажів у сегменті "автоцивілки", що почалося наприкінці минулого року. Обсяг залучених страхових премій впав на 9,2%. Втративши грошові надходження, страховики на стільки ж скоротили і виплати. За підсумками року можливий нульовий ріст ринку, що призведе до його перерозподілу між найбільшими гравцями...

http://kommersant.ua/doc/2144153

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Видання «Сегодня» в публікації «Україна щорічно переплачує «Газпрому» 6 млрд дол. - економісти» пише: уряд продовжує активні пошуки альтернативи «золотому» російському газу...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-ezhegodno-pereplachivaet-Gazpromu-6-mlrd-ekonomisty.html

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Також «Сегодня» в публікації «В українських потягах поки не буде duty free» пише: для відкриття магазинів безмитної торгівлі потрібно спочатку скасувати заборону на алкоголь, пояснюють в Укрзалізниці...

http://www.segodnya.ua/economics/transport/V-ukrainskih-poezdah-poka-ne-budet-duty-free.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Керуючі активами перебудувалися на відтік капіталу» пише: російські керуючі активами стали більш інтенсивно розвивати офшорну частину свого бізнесу - вони переорієнтовуються на зарубіжні ринки через низькі темпи зростання російської економіки і зростаючого попиту клієнтів на іноземні фінансові інструменти...

http://izvestia.ru/news/546455

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Також «Известия» в публікації «Мінекономрозвитку вимагає контролю за інвестпрограмою «Газпрому» пишуть: відомство висловило невдоволення ефективністю інвестиційних програм природних монополій...

http://izvestia.ru/news/546431

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Видання «Ведомости» в публікації «Путіну не вдалося виконати значну частину передвиборних обіцянок» пише: програма економічних реформ реалізується не настільки успішно, щоб можна було розраховувати на обіцяний 6% зростання економіки, з'ясував Morgan Stanley...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9937761/missiya_neispolnima

(УНІАН)