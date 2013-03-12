Україна реалізовала 6 із 71 заходу щодо інтеграції до ЄС

Україна вже виконала 6 із 71 заходу, передбаченого Планом першочергових заходів щодо інтеграції до ЄС на 2013 рік.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, підготовлено та в рамках Саміту Україна-ЄС 25 лютого 2013 року підписано угоди щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС.

Розроблено та подано на розгляд Кабінету міністрів кілька законодавчих актів. Зокрема, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та врегулювання конфлікту інтересів, проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, законопроект «Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України», проект постанови Кабінету міністрів щодо використання у 2013 році коштів, що надійшли від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України» та проект постанови уряду щодо використання у 2013 році коштів, які надходять від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії».

Крім того, виконано декілька завдань, строки виконання яких ще не минули. Зокрема, 4 березня прийняті розпорядження Кабінету міністрів № 103 “Про затвердження плану першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів” та № 102 “Про затвердження Плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері здійснення моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання”.

Як повідомляв УНІАН, План першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік, затверджений розпорядженням Кабміну від 13 лютого 2013 р. № 73 і містить 71 захід.