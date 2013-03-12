Туроператори проведуть 25-26 березня Український турфорум без прив'язки до профоб'єднань

Українські туристичні оператори заявили про проведення 25-26 березня 2013 року Українського туристичного форуму (УТФ) без прив'язки до професійних об'єднань і державних органів.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН засновник і генеральний директор УТФ Аркадій Маслов, «УТФ - відкрита площадка для ринку, і її приналежність до професійних об'єднань недоречна».

«Багато років нас пов'язували з АЛТУ (Асоціація лідерів турбізнесу України - УНІАН), але ми раді та іншим партнерам і раді бачити державні структури і будь-якого представника туристичного бізнесу», - сказав він.

За словами А.Маслова, близькість дат проведення УТФ і Туристичної виставки UITT, організаторами якої виступають компанія «Прем'єр Експо» (Україна) та ITE Group Plc (Великобританія), яка пройде в Києві 27-29 березня, викликана тим, «щоб було зручно учасникам».

«...Ми навмисне поєднали дати для того, щоб було зручно учасникам», - сказав він.

Крім того, А.Маслов зазначив, що УТФ «відкритий для представників Держтуризмкурортів».

«Їх (Держтуризмкурортів - УНІАН) бажання брати участь поки нам невідомо, але якщо державний орган вважатиме за потрібне щось сказати учасникам рику, використовуючи нашу площадку, ми готові її надати», - сказав він.

А.Маслов також повідомив, що в рамках УТФ будуть представлені туристичні можливості основних туристичних центрів України, зокрема Криму і Карпат, а також будуть представлені туристичні адміністрації туристичних регіонів України.

Довідка УНІАН. Національний (Український) туристичний форум позиціонується виключно як діловий захід, розрахований на професіоналів у туризмі. Проводиться з 2008 року двічі на рік (навесні та восени).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські туристи зрадили напрямкам