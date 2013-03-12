Анонс на 13 березня

* Голова КМДА Олександр Попов відвідає фармацевтичне підприємство з виробництва інсулінів «Індар».

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра молоді та спорту Равіля Сафіулліна, міністра соціальної політики Наталії Королевської та міністра інфраструктури Володимира Козака.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Удосконалення системи тарифоутворення в електроенергетиці в контексті виконання положень статей 9, 10, 11 Конвенції про ядерну безпеку». Організатор - ГО Українське ядерне товариство. Круглий стіл присвячений обговоренню проблеми забезпечення фінансування інвестиційних програм ДП НАЕК «Енергоатом», спрямованих на підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, в контексті виконання міжнародних зобов'язань України та забезпечення енергетичної безпеки держави. Модератор - почесний президент Українського ядерного товариства В.Бронніков. Запрошені: представники Міненергетики та вугільної промисловості України та НКРЕ, директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки ДП НАЕК «Енергоатом» Н.Шумкова, директор з економічних питань НАЕК «Енергоатом» М.Рачин, директор департаменту модернізації Виконавчої дирекції з виробництва НАЕК «Енергоатом» В.Прохоров; ген.директор Відокремленого підприємства «Атомпроектінжиніринг» (API) ДП НАЕК «Енергоатом» О.Рибчук, перший заступник ген.директора, директор з проектів та інвестицій ВП АПІ Г.Сазонов, керівник служби планування та фінансування дирекції з проектів та інвестицій О.Сиротинський; заступник головного бухгалтера (з питань оподаткування) ДП НАЕК «Енергоатом» В.Гайдука, директор центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ Виконавчої дирекції з планування і розвитку ДП НАЕК «Енергоатом» К. Запайщиков. Також запрошені: Асоціація Український Ядерний Форум, незалежні експерти в галузі енергетики, зокрема, директор ПП «Трансенергоконсалтинг» С.Голікова і президент ВГО «Енергетична асоціація України» Василь Котко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: Проведення в Україні першої міжнародної виставки тюнінгованих автомобілів «TuningMotorShow": дорогі та унікальні тюнінг-проекти України». Учасники: директор виставки TuningMotorShow Наталія Хорєва; колекціонер, співзасновник виставки TuningMotorShow В'ячеслав Хорєв.

* Відбудеться Міжнародний круглий стіл на тему: «Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для України». Серед учасників - представники КМУ та ВРУ, Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, провідні фахівці та експерти з питань розвитку фінансових ринків, педагоги, науковці, громадські діячі.

* У Міжнародному виставковому центрі відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку моторних палив для транспортного комплексу». Організатори: Міністерство інфраструктури України, Газова асоціація України, ДП «Державтотрансндіпроект».

* Прес-конференція на тему: «Чому в Києві дорожчає житло і оренда квартир?». Буде озвучена статистика цін на житло і оренду по Києву та Україні. Учасники: Сергій Злидень, голова Асоціації фахівців з нерухомості АФНУ, Віктор Несін, голова національної ради Ріелторської палати України, Едуард Бразас, голова комітету статистики і аналітики АФНУ.

* Прес-конференція на тему: "Підписання договору про співпрацю Конфедерації будівельників України та Міжнародної фінансової корпорації (" IFC "- група Світового банку)". Учасники: президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, регіональний керівник консультаційних послуг Департаменту Європи та Центральної Азії Джеспер К'яер (Jesper Kjaer). Офіційна церемонія підписання договору відбудеться під час прес-конференції.

* Відбудуться слухання на тему: «Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності». Організатор: Комітет ВРУ з питань науки і освіти.

* Відбудеться «ФОРУМ з Реною Назаровою» - круглий стіл на тему: «Соціально-відповідальний бізнес в Україні: дієве партнерство заради майбутнього країни». Захід організовано ГО «Київський форум», НСЖУ і «Київським прес-клубом» в рамках спільного проекту «Перезавантаження». Учасники: президент Польсько-Української Господарчої Палати, екс-міністр економіки Польщі Яцек П'єхота, координатор Української мережі Глобального договору ООН Ганна Данилюк, голова НСЖУ Олег Наливайко, засновник групи компаній «FIM», народний депутат України Оксана Калетник, президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе , власниця мережі готелів Єлизавета Юрушева, народний депутат України Тетяна Донець, голова Ради конкурентоспроможності України Юрій Полунєєв тощо.

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