ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Фінансові підсумки дня: Призначено нового голову Нацкомфінпослуг, а доходи страховиків на початку 2013-го скоротилися», в якому подає аналіз основних подій за 12 березня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-naznachen-novyj-glava-nackomfinuslug-a-doh-199401/

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Також «Дело» в публікації «Забудовники виявилися не готові до сплати податку на нерухомість» пише: при розробці норм Податкового кодексу, що регламентують сплату юрособами податку на житлову нерухомість авансом, не врахували можливих наслідків для будівельних компаній...

http://delo.ua/business/zastrojschiki-okazalis-ne-gotovy-k-uplate-naloga-na-nedvizhimost-199397/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Інформація пішла по каналах» пише: прем'єр-міністр Микола Азаров у прямому телевізійному ефірі підбив підсумки трьох років роботи на посаді глави уряду. Відповідаючи на запитання тележурналістів, він пообіцяв запобігти рецесії економіки, забезпечити ремонт доріг і зростання соціальних стандартів. Для реалізації урядових ініціатив Азаров закликав опозицію розблокувати роботу парламенту, а українців - «вірити, що життя можна поліпшити»...

http://kommersant.ua/doc/2144670

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Підйом за розкладом» пише: лідери парламентської опозиції оголосили про початок всеукраїнської акції протесту «Вставай, Україно!» Головна мета кампанії - домогтися дострокового припинення повноважень президента Віктора Януковича, а також сформувати «революційний актив для більш рішучих дій». Політичні соратники глави держави не бачать в планах опозиції яких-небудь погроз для чинної влади. Такої ж думки дотримуються і експерти...

http://kommersant.ua/doc/2144460

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Видання «Сегодня» в публікації «Українські робітники на ЧАЕС отримують вчетверо менше іноземців» пише: незважаючи на серйозну небезпеку для здоров'я, попрацювати на найбільш небезпечному будівництві світу бажаючих вистачає...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukrainskie-rabochie-na-CHAES-proluchayut-vchetvero-menshe-inostrancev.html

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Також «Сегодня» в публікації «Як змусити український парламент працювати» пише: на думку експертів, у Верховної Ради є три варіанти - або опозиція розблокує ВР добровільно, або більшості доведеться зробити це силою. Не виключається і крайній захід - розпуск...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Kak-zastavit-ukrainskiy-parlament-rabotat.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Гриф «держрегулювання» на цінниках не проявиться» пише: так уже склалося, що при згадуванні терміна «ціна» в голові покупця відразу виникають слова «подорожчання», «зростання», «сплеск» і т.п ., незалежно від виправданості такого логічного ланцюжка. Але слід усвідомити, що регулювання цін не має нічого спільного зі встановленням вартості...

http://economics.unian.net/rus/news/160342-grif-gosregulirovanie-na-tsennikah-ne-proyavitsya.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Прострочення оплати електрики прирівняють до роздрібного кредиту» пише: Міненерго РФ пропонує при затримці плати за електроенергію штрафувати споживачів на 17,7% річних. За крадіжку енергії відомство і зовсім пропонує садити на шість років...

http://izvestia.ru/news/546516

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Видання «Ведомости» в публікації «SPO «Яндексу» пройшло з дисконтом» пише: компанія встановила ціну для своїх паперів на рівні 22,75 дол. за акцію, тобто весь пакет оцінений у 551,77 млн дол. На закриття торгів на NASDAQ акції «Яндексу» коштували 23,03 долара...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/9988051/yandeks_ustanovil_cenu_svoih_akcij_dlya_spo_2275_za_shtuku

(УНІАН)