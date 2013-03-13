Москва. Казахстан підтримує вступ України до Митного союзу і Єдиного економічного простору, заявив член колегії (міністр) з економіки та фінансової політики ЄЕК Тимур Сулейменов у Москві на «круглому столі» «Можливості розширення взаємної торгівлі в рамках ЄЕП», відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у Російській Федерації.

«Казахстан вступ (України - УНІАН) до Митного союзу підтримує, і відповідні заяви були зроблені на зустрічі з вищим керівництвом України», - сказав він.

До того ж Т.Сулейменов наголосив, що рішення такого важливого питання, як приєднання України до МС, може вирішуватися тільки консенсусом всіма трьома членами цього інтеграційного об'єднання.

«Ні Казахстан, ні Білорусь не можуть бути осторонь цих переговорів», - сказав Т.Сулейменов.

До того він зазначив, що збільшення загального ринку збільшить складності при організації взаємної торгівлі.

Водночас міністр вважає, що в разі приєднання України, «розжарення» зросте, і внутрішні проблеми будуть швидше оголюватися і надалі швидше вирішуватися.

Т.Сулейменов наголосив, що МС дуже молоде утворення, а коло питань, які регулюються в рамках наднаціонального органу - Єврейської економічної комісії, величезний.

«Немає жодного відомства, яке б не брало в цьому участі: від Міністерства охорони здоров'я, Міненерго, включаючи Генпрокуратуру, МВС і прикордонників. Всі, так чи інакше, задіяні в цьому процесі. Тому не може бути, щоб усе відразу функціонувало гладко і безхмарно», - сказав він.

Т.Сулейменов впевнений, що економічні наслідки будуть позитивними для України і членів МС.

Як повідомляв раніше УНІАН, орієнтовно у квітні Президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

6 березня Президент України Віктор Янукович на прес-конференції в Каневі (Черкаська обл.) заявив, що під час останніх переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

За словами В.Януковича, вони домовилися продовжити цю роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

Президент також зазначив, що після цієї роботи протягом півтора - максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

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