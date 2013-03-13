Президент Латвії 14-15 березня відвідає з офіційним візитом Україну

Президент Латвійської Республіки Андріс Берзіньш 14-15 березня відвідає з офіційним візитом Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, зокрема Президент Латвії завтра у Києві візьме участь в урочистому відкритті виставки «Латвія. Бурштин. Інновація. Що бурштин задумав?»

Ця виставка налічує 14 окремих виробів з бурштину, об’єднаних у єдину композицію, в якій майстерно використано новітню наукову розробку у поєднанні з бурштиновими волокнами, які використовувалися раніше, зазначили в Мінкультури.

Виставка відкриється в Будинку митрополита у Національному заповіднику «Софія Київська».

Також А.Берзіньш у рамках візиту до України 15 березня проведе зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, повідомляється на сайті ВР.