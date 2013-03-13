Янукович видав указ про невідкладні заходи щодо євроінтеграції України

Президент України Віктор Янукович ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави сьогодні, 13 березня.

У рішенні РНБО наголошується, що невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України ухвалюються з метою забезпечення подальшого розвитку стратегічного партнерства України з Європейським Союзом, його державами-членами на засадах політичної асоціації та економічної інтеграції, завершення у 2013 році процесу укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та її наступної імплементації, а також реалізації домовленостей, досягнутих у ході 16-го саміту «Україна - Європейський Союз» (відбувся в Брюсселі 25 лютого ц. р. – УНІАН).

У рішенні Кабінету Міністрів України доручається здійснити заходи щодо забезпечення прийняття законодавчих та видання інших нормативно-правових актів, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також підготовки та направлення на розгляд Європейської Комісії третьої доповіді України про виконання Україною зазначеного Плану дій. Уряд також має забезпечувати щомісячне інформування Європейського Союзу про заходи, вжиті Україною з метою забезпечення необхідних умов для підписання у 2013 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у тому числі з урахуванням Висновків Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу від 10 грудня 2012 року; здійснювати практичне сприяння діяльності в Україні моніторингової місії Європейського Парламенту; виконати в установлені строки та у повному обсязі плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №73-р, та плану першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року №103-р.

Уряд повинен супроводжувати у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати) (реєстр. №2049); опрацювати у тримісячний строк зі стороною ЄС питання стосовно залучення допомоги Європейського Союзу, необхідної для забезпечення імплементації Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; вживати в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування видатків Державного бюджету України, пов'язаних із виконанням Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», діяльністю національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Кабміну доручено сприяти разом із Київською, Миколаївською, Черкаською обласними та Київською міською державними адміністраціями у створенні належних умов для організації та проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних округах; розробити з урахуванням Сьомого спільного звіту Україна - ЄС стосовно виконання Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, Протоколу за підсумками зустрічі міністра енергетики та вугільної промисловості України та Комісара ЄС з енергетичних питань від 21 лютого 2013 року та затвердити у місячний строк комплексний план заходів щодо активізації співробітництва між Україною та Європейським Союзом в енергетичній сфері на 2013 рік; розробити та подати в установленому порядку проект Закону України про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і кредитної угоди між Україною, Національним банком України та Європейським Союзом щодо надання Європейським Союзом Україні макрофінансової допомоги.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз (реєстр. №0015); підготувати та внести до 20 березня 2013 року в установленому порядку пропозиції щодо можливих форм участі України у тренувальній місії Європейського Союзу в Республіці Малі.

У рішенні міститься доручення й Міністерству юстиції України, зокрема, воно має вживати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення належного виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини, впровадження рекомендацій Ради Європи стосовно умов відбування покарання засудженими, надання їм медичної допомоги; активізувати роботу з підготовки за участю міжнародних експертів пропозицій щодо удосконалення законодавства України з питань проведення виборів; забезпечити підготовку за участю допоміжних органів, утворених Президентом України, до 1 жовтня 2013 року з урахуванням європейських стандартів законопроектів щодо реформування Вищої ради юстиції, статусу суддів, реформування прокуратури для направлення таких законопроектів до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) з метою одержання відповідних висновків.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України повинні здійснити заходи з підготовки та проведення у двомісячний строк установчого засідання у форматі започаткованого діалогу Україна - ЄС щодо бізнес-клімату.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України має забезпечити в рамках роботи Комітету з питань реформування правоохоронних органів підготовку до 1 жовтня 2013 року з урахуванням європейських стандартів законопроектів щодо реформування правоохоронних органів для направлення таких законопроектів до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) з метою одержання відповідних висновків.