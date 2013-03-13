Анонс на 14 березня

* 14-15 березня відбудеться офіційний візит до України Президента Латвійської Республіки Андріса Берзіньша.

* Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відвідає з робочою поїздкою Запорізьку область. Згідно з програмою поїздки, В.Рибак відвідає ВАТ «Мотор Січ», де огляне модернізовані вертольоти, оснащені продукцією ПАТ, а також ознайомиться з роботою ВАТ «Запорізький завод феросплавів». Також голова ВРУ проведе зустріч з представниками органів місцевого самоврядування та керівництвом місцевих органів виконавчої влади; поспілкується з представниками місцевих ЗМІ та здійснить запис інтерв'ю для обласної державної телерадіокомпанії.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться виїзна нарада на пересадочному вузлі станції швидкісного трамваю на Троєщині на станцію міської кільцевої електрички «Троєщина-2». Будуть підбиті підсумки підрахунків пасажиропотоку швидкісного трамваю на Троєщині, яким за попередніми даними скористалися близько 1 500 000 киян. Крім того, будуть представлені схеми будівництва надземних пішохідних переходів через колії лінії швидкісного трамвая та шляхи вдосконалення роботи міської кільцевої електрички (зупинка швидкісного трамваю «Сабурова» (з подальшим переїздом на трамваї до пересадочного вузла на станції міської кільцевої електрички «Троєщина-2»).

* 10-00 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Великі європейські банки відбирають майно у добросовісних українських позичальників?». Йтиметься про неоднозначні взаємини між українцями-позичальниками і працюючими в Україні європейськими банками. Чи можливо відстояти свої конституційні права в країні, де судова система орієнтована на захист інтересів корпорацій і банків? Чому українці змушені шукати справедливість у міжнародних судах? Йтиметься про кричущу ситуацію, в якій опинився сумлінний український позичальник. Громадянин, який має позитивну кредитну історію і погасив всі платежі за кредитом, залишився з боргами і без майна, відібраного банком за рішенням суду. Чому таке можливе? Детальну інформацію, матеріали і документи представлять учасники прес-конференції: позичальник Олег Братюк, представник Юридичної компанії «Ніколас» Юрій Нужненко, глава правління ВГО «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Прес-клубу на тему: "В якому напрямку рухається сільськогосподарська кооперація?". Запрошені: Олександр Сень, заступник міністра аграрної політики і продовольства України, Іван Томич, президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України; Роман Корінець, президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України; Микола Фурсенко, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад; Микола Гриценко, керівник напряму «Розвиток ринкової інфраструктури» проекту USAID «АгроІнвест».

* В рамках продовження кампанії із захисту Гостиного двору відбудеться пікетування Фонду державного майна України.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Астана, присвячений Всесвітньому дню захисту прав споживачів, який відзначається 15 березня. Учасники в Києві: начальник управління захисту прав споживачів м. Києва Держслужби з питань захисту прав споживачів Антон Кляцький; начальник відділу контролю сфери послуг управління прав споживачів та реклами Держслужби з питань захисту прав споживачів Олег Кобельков. У Москві: заступник керівника Управління із захисту прав споживачів Росспоживнагляду Світлана Мухіна; голова Союзу споживачів Росії Петро Шеліщ; голова правління Міжнародної конфедерації товариств споживачів Дмитро Янін. В Астані: начальник Управління із захисту прав споживачів Агентства Республіки Казахстан із захисту конкуренції Асем Бакінбаєва.

* Прес-конференція на тему: "Чому українцям потрібна алкогольна політика". Організатор - Асоціація Ресурсних менеджерів для Алкогольної профілактики. Доповідач - Анатолій Вієвський, міжнародний експерт з алкогольної політики, головний нарколог Міністерства охорони здоров'я України, директор Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю на наркотикам МОЗ України.

* Відбудеться онлайн-конференція на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості з різними видами ЗМІ з метою інформування широкої громадськості про послуги столичної служби зайнятості». В роботі візьме участь Олександр Ганієв, начальник відділу інформації, зв'язків з громадськістю та ЗМІ Київського міського центру зайнятості.

* Прес-конференція на тему: "Виведення з ринку неплатоспроможного ПАТ "Банк Таврика". Учасники: Юрій Кармазін, народний депутат України VI скликання, заслужений юрист України, державний радник юстиції III класу; Олена Федорова, представник ініціативної групи постраждалих вкладників ПАТ "Банк Таврика"; Віктор Воронюк, представник ініціативної групи постраждалих вкладників ПАТ "Банк Таврика"; Віталій Тупкало, професор, представник ініціативної групи постраждалих вкладників ПАТ "Банк Таврика"; Марк Зельдіч, представник ініціативної групи постраждалих вкладників ПАТ "Банк Таврика".

* Відбудеться прес-захід, присвячений підбиттю підсумків діяльності найбільшого в Україні оператора державних лотерей «М.С.Л.». Потрібна акредитація.

* Відбудеться експертна дискусія на тему: «Економічні розділи програм парламентських політичних партій: декларації і реальність». Експерти проаналізують програми парламентських партій - «Батьківщини», Партії регіонів, УДАРу, «Свободи», КПУ. Чи відповідає політичне позиціонування партій їх економічним програмам? Наскільки реалістичні можливості втілення цих програмних засад? Учасники: директор Інституту суспільних досліджень, канд.істор.наук Володимир Панченко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», політолог Костянтин Матвієнко, експерт-політолог, кандидат політичних наук Олександр Палій.

* Круглий стіл на тему: "Чи є "соціалка" в Державній програмі активізації розвитку економіки?". Учасники обговорять соціальні аспекти проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Запрошені: Євген Олейніков, директор департаменту стратегічного планування розвитку економіки Мінекономрозвитку; Андрій Мішин, директор Державного інституту сімейної та молодіжної політики; Ярослав Жаліло, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, президент Центру антикризових досліджень; Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; представник Мінсоцполітики.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена підбиттю підсумків опитування сільських громад у рамках ініціативи «Рідне село». Під час заходу журналісти зможуть дізнатися, скільки сільських і селищних рад виступили за створення сільгоспкооперативів, якими видами діяльності хочуть займатися селяни, які фактори, на їхню думку, сприятимуть розвитку кооперативного руху в Україні і якої допомоги очікують від держави. Учасники: директор ДП «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Ірина Синявська, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко і ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал ). Потрібна акредитація. Телефон: (063) 616-84-81.

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Для розвитку економіки України середній клас не обов'язковий». Організатор - Фонд «Ефективне управління». Спікери: Михайло Хазін, президент ТОВ «Компанія експертного консультування «Неокон», Борис Ложкін, президент компанії «Український Медіа Холдинг», Павло Шеремета, президент Київської школи економіки та Сергій Воробйов, президент і один із засновників компанії «Ward Howell». Модератор дебатів - Борис Краснянський, керуючий директор групи компаній Group DF.

* 14-17 березня в Міжнародному виставковому центрі пройде щорічна міжнародна виставка мототехніки і аксесуарів «МОТОБАЙК 2013». Організатори: компанія «Проекспо» і її італійський партнер компанія KDM-International. Будуть представлені понад 60 фірм-учасниць. Серед них, найбільші компанії-виробники мототехніки: SUZUKI, YAMAHA, HONDA, BMW, KTM, KAWASAKI та інші лідери мототехніки, екіпірування, запчастин і аксесуарів.

* У м. Дніпродзержинську на Масницю місцеві податківці спечуть млинець-рекордсмен, який може потрапити до Книги рекордів України. Таким чином працівники фіскальних органів хочуть привернути увагу громадян до проблем податкової культури. Всього колектив податкової інспекції приготує для гостей свята понад півтори тисячі млинців, якими безкоштовно пригощатимуть усіх охочих. Одночасно з частуванням податківці в доступній формі розкажуть про правила подачі декларацій про доходи.

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