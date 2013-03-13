Завтра у Києві відбудуться переговори Президентів України та Латвії

Президент Латвійської Республіки Андріс Берзіньш 14-15 березня відвідає з офіційним візитом Україну на запрошення Президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-служба Президента України з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

За його словами, 14 березня в Києві глави двох держав проведуть двосторонні переговори, візьмуть участь в українсько-латвійському бізнес-форумі.

Порядок денний переговорів охоплює питання активізації двосторонньої торговельно-економічної взаємодії, співпраці у сферах транспорту, енергетики, розширення ділових контактів і культурно-гуманітарних зв'язків між Україною та Латвією, зазначив С.Льовочкін.

Також обговорюватиметься тематика європейської інтеграції України, зокрема, хід підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом, можливості подальшої лібералізації візового режиму для громадян України.

За даними С.Льовочкіна, в рамках візиту передбачається підписання низки двосторонніх документів, у тому числі Спільної заяви президентів України і Латвійської Республіки, Угоди про основні напрямки співробітництва у сфері захисту прав споживачів.

У рамках офіційного візиту до України Президент Латвії відвідає Одеську область, де візьме участь у роботі українсько-латвійського бізнес-форуму в місті Одесі, а також ознайомиться з діяльністю Одеського та Іллічівського морських торгових портів.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що Президент Латвійської Республіки під час візиту відкриє завтра у Києві виставку «Латвія. Бурштин. Інновація. Що бурштин задумав?» у Будинку митрополита у Національному заповіднику «Софія Київська».

Також А.Берзіньш 15 березня проведе зустріч з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.