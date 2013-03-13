ТОП-10 (13 березня)

Мінфін залучив 177,5 млн дол. і 1,2 млн грн на ОВДП-аукціоні 12 березня

Азаров підрахував, що на дороги потрібно 500 млрд грн, пропонує залучити приватний сектор

За українські дороги з 2014 року відповідатимуть три відомства

«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 162 млн дол. за лютневий газ

Міністр енергетики пояснив причину скасування контракту на закупівлю бурових

ЄС просить Україну відкликати заявку до СОТ про перегляд тарифів

Кабмін не має інформації про прохання ЄС відкликати заявку на перегляд мит

США: позиція України в рамках СОТ може викликати безпрецедентну напругу

Янукович видав указ про невідкладні заходи щодо євроінтеграції України

Монетарна база в Україні у лютому зросла на 1,3%, грошова маса - на 0,8%

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Мінфін залучив 177,5 млн дол. і 1,2 млн грн на ОВДП-аукціоні 12 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 12 березня, залучило до державного бюджету 177,53 млн дол. і 1,16 млн грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 151,53 млн дол., задовольнивши 9 з 24 заявок (загальний обсяг заявок становив 200,78 млн дол.), поданих на придбання 1,5-річних доларових держпаперів, дохідність при цьому становила 7,5%. Також було задоволено 5 із 8 заявок на 2-річні валютні ОВДП, внаслідок чого до бюджету надійшло 23,67 млн дол., дохідність встановлено на рівні 7,8%. Надходження від розміщення 3-річних валютних ОВДП становили 2,33 млн дол., дохідність становила 8%, Мінфін задовольнив єдину подану заявку.

Крім того, Мінфіну вдалося залучити 1,16 млн грн у ході розміщення 5-річних гривнєвих держпаперів, так було задоволено всі 4 подані заявки. Дохідність становила 14,3%.

Водночас Мінфін залишив без задоволення всі 6 заявок на річні гривнєві папери (термін погашення 5 грудня 2014 року) загальним обсягом 240 млн грн і єдину заявку, подану на 7-річні гривнєві ОВДП обсягом 10 млн грн.

Спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса прогнозував ринковий попит на ОВДП-аукціоні у вівторок, 12 березня, лише на валютні держпапери. Водночас, він не виключав дружнього розміщення гривнєвих облігацій.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціоні 12 березня додатково запропонував інвесторам 1,5-річні (погашення 10 вересня 2014 року) валютні держпапери.

Міністерство в березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП- 5, 12, 19 і 26 березня.

У вівторок, 5 березня, Мінфін залучив до держбюджету 1,52 млрд грн на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. Станом на 12 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 202,265 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,793 млрд грн, нерезидентів - 4,741 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.

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Азаров підрахував, що на дороги потрібно 500 млрд грн, пропонує залучити приватний сектор

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив розробити довгострокову програму будівництва автодоріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

«Доручаю віце-прем'єр-міністру Вілкулу прискорити розробку довгострокової програми будівництва доріг з чітко визначеними пріоритетами, етапами, а також розрахунками ресурсного забезпечення такого будівництва», - сказав він.

До того М.Азаров наголосив, що ця програма має передбачати збереження доріг за рахунок планових ремонтів, підвищення якості таких ремонтів, а також будівництво нових магістралей.

Також М.Азаров ініціює зміну державного управління автодорожньою галуззю.

«Необхідно реформувати державне управління галуззю. Насамперед мова йде про те, що необхідно розділити функції проектування будівництва і приймання в експлуатацію автомобільних доріг. Монополія «Укравтодору» в цій сфері недопустима», - сказав він.

М.Азаров також доручив віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойку та Олександру Вілкулу розробити довгострокові заходи з організації виробництва матеріалів для дорожнього будівництва в Україні. Зокрема розробити програму з випуску якісного бітуму, високотехнологічних зміцнюючих матеріалів і дорожньої техніки.

Крім цього, М.Азаров ініціює зміни моделі фінансування автодорожнього комплексу країни.

«Для масштабної модернізації автодоріг необхідно щонайменше 500 млрд грн. Це більше річного бюджету України, тому необхідно створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати в будівництво та ремонт доріг щонайменше 50 млрд грн на рік», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що нова модель повинна розвиватися на основі залучення приватного капіталу.

«Досвід залучення кредитів міжнародних фінансових організацій є, але це борги, які необхідно повертати. Тому потрібно залучити ресурс державно-приватного партнерства (ДПП) або концесії», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що законодавча база для цього є.

«Доручаю міністру фінансів Колобову разом із міністром економіки Прасоловим і міністром інфраструктури Козаком почати розробку практичних механізмів використання ДПП та концесії для будівництва магістралей, а також підготувати пропозиції щодо апробації такого механізму вже найближчим часом», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул заявив, що у транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, становлять власні кошти підприємств.

За його словами, обсяг капітальних інвестицій у галузь за 2012 рік на 2 млрд грн більше, ніж роком раніше.

О.Вілкул також зазначив, що для збільшення інвестицій у транспортну галузь необхідно широко використовувати можливості державно-приватного партнерства, яке дозволяє зокрема залучати інвестиції в реконструкцію портів і аеропортів.

Нагадаємо, що в Україні прийнятий закон про державно-приватне партнерство, який є ефективним інструментом в реалізації програм розвитку економіки загалом.

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За українські дороги з 2014 року відповідатимуть три відомства

Міністерство інфраструктури має намір реформувати систему управління дорожнім будівництвом до кінця 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак на брифінгу в Кабінеті Міністрів .

“Готуються два закони, які дають можливість залучити інвестиції й встановити контроль за дорожнім будівництвом, будуть розділені функції між міністерством інфраструктури, «Укравтодором» і Укртрансінспекцією. Ми повинні прийняти закони в 2013 році і наступного року працювати вже по-новому”, - сказав він.

За словами В.Козака, за міністерством інфраструктури будуть закріплені функції з визначення стратегії розвитку дорожнього господарства, «Укравтодор» виконуватиме дорожнє будівництво, а Укртрансінспекція контролюватиме хід робіт.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабміну 13 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров оголосив про ініціативи в зміні державного управління автодорожньою галуззю. Насамперед йдеться про те, що необхідно розділити функції проектування будівництва та прийому в експлуатацію автомобільних доріг.

М.Азаров також доручив віце-прем'єр-міністрам Юрію Бойку і Олександру Вілкулу розробити довгострокові заходи з організації виробництва матеріалів для дорожнього будівництва в Україні. Зокрема розробити програму з випуску якісного бітуму, високотехнологічних закріплюючих матеріалів і дорожньої техніки.

М.Азаров також заявив про необхідність створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати в будівництво і ремонт доріг щонайменше 50 млрд грн на рік.

Довідка УНІАН. У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, становлять власні кошти підприємств.

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«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» понад 162 млн дол. за лютневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2012 року становить близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м

Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Державної митної служби, Україна у січні-лютому 2013 року імпортувала газу на загальну суму 2,168 млрд дол. У січні 2013 року країна імпортувала газу на суму 1,105 млрд дол.

Найбільшу суму за імпорт газу «Нафтогаз» заплатив «Газпрому» в лютому 2012 року - 1,3 млрд дол.

За даними Державної служби статистики, Україна у 2012 році знизила імпорт газу в грошовому вираженні на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 14,025 млрд доларів. Водночас ціна російського газу в першому кварталі 2012 року становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року (першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку) 56 млн куб. м газу.

У січні 2013 року Україна імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

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Міністр енергетики пояснив причину скасування контракту на закупівлю бурових

Причина скасування дії контракту між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і сінгапурською Keppel FELS Limited на закупівлю двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок (НПМБУ) лежить у фінансовій площині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Причина у непрофінансуванні. Ті компанії, які обіцяли поставити (бурові - УНІАН), вони не зробили лізингову складову», - сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, 12 березня компанія Keppel повідомила, що контракт між НАК «Нафтогаз України» і Keppel FELS Limited (Сінгапур) на закупівлю двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок (НПМБУ) вартістю 1,226 млрд дол. втратив силу.

«Ми б хотіли повідомити, що контракт втратив силу через недотримання деяких умов у встановлені терміни. Keppel шукатиме шляхи підтримки діяльності «Нафтогазу» у сфері видобування вуглеводнів», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року «Нафтогаз України» оголосив проведення процедури відкритих торгів із придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

На поставки претендували: компанія Rigas Kugu Buvetava (Латвія) з пропозицією в 1 млрд 399,6 млн дол.; компанія Keppel FELS Limited (Сінгапур) — 1 млрд 226 млн дол.; компанія Magic Worldwide LTD (Беліз) - 1,5 млрд дол.; Aida Holding Ltd (Беліз) — 1,4 млрд дол.

16 листопада під час розкриття конкурсної процедури «Нафтогаз» обрав компанію Keppel FELS Limited для поставок двох напівзанурювальних плавучих бурових установок загальною вартістю 1,226 млрд дол.

Згідно з тендерною документацією, один із найбільших світових лідерів з виробництва бурових установок цього типу компанія Keppel FELS Limited запропонувала найменшу ціну.

3 грудня 2012 року «Нафтогаз України» і компанія Keppel FELS Limited підписали договір на поставку двох напівзанурювальних плавучих морських бурових установок.

Ціна договору становить 1 млрд 226 млн доларів США. Договір набуває чинності після виконання сторонами узгоджених умов.

Придбання бурових установок дозволить компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Фороської ділянок, а також площі Палласа.

У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн дол. у британської компанії Highway Investment. Президент України Віктор Янукович відзначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти вишок.

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ЄС просить Україну відкликати заявку до СОТ про перегляд тарифів

ЄС просить Україну відкликати нотифікацію до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “ЄС-плюс” з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

“Комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де Гухт передав під час саміту Україна-ЄС Президенту Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати нотифікацію до СОТ”, - цитує видання дипломата, що опікується торговельною політикою ЄС.

За інформацією видання, питання відкликання тарифів не є прямою умовою для підписання майбутньої угоди про асоціацію між ЄС та Україною, однак може суттєво вплинути на схвалення рішення в Брюсселі.

“Було б трагічно, якби Україна досягла прогресу в політичних, юридичних реформах, виконуючи критерії, встановлені у висновках Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня минулого року, і потім, раптом, виникли б проблеми в торговельній частині”, - цитує видання іншого європейського дипломата, що опікується питаннями зовнішньої політики ЄС.

Дипломат також висловив думку, що рішення звернутися до СОТ було викликане, скоріше за все, внутрішньою ситуацією в Україні. Зі свого боку його колега, який займається торговельною політикою ЄС зазначив, що йому важко робити висновки щодо причин появи української нотифікації у СОТ.

“Спочатку ми подумали, що причини появи нотифікації – політичні, оскільки вона була подана напередодні парламентських виборів в Україні, однак з того часу ми так і не отримали ніякої інформації, яка б пояснювала такий демарш”, - сказав співрозмовник ЄС-плюс.

Він також висловив здивування повідомленнями в українських ЗМІ про те, що 30-40 членів СОТ підтримали українську заявку.

“На одному з останніх засідань, здається, під голосуванням Японії, головуючий попросив підняти руки всіх, хто хоче виступити на підтримку заявки України. Ніхто не обізвався. Тоді як проти чітко виступили 120 країн”, - сказав дипломат.

Він повідомив, що заявка України неприйнятна для ЄС, передусім через те, що вона може створити негативний прецедент, коли зобов’язання, взяті на себе країною-членом при приєднанні, можуть бути переглянуті вже через кілька років після приєднання.

“За Україною можуть бути такі країни, як Росія, Китай...”, - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна приєдналася до СОТ у 2008 році.

Восени минулого року Київ подав нотифікацію до СОТ, в який запропонував переглянути максимально допустимі тарифи на імпортні та експортні мита на 371 товарну позицію, що стало безпрецедентним випадком за всю історію існування СОТ.

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Кабмін не має інформації про прохання ЄС відкликати заявку на перегляд мит

В уряді України не мають інформації про те, що Євросоюз під час саміту Україна-ЄС 25 лютого офіційно звернувся до України з проханням відкликати нотифікацію (заявку) на перегляд мит ​​в рамках членства у Світовій організації торгівлі.

Про це УНІАН заявили урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький і прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук'яненко.

За словами В.П'ятницького, який безпосередньо займається питаннями торгівлі в рамках СОТ, якби таке звернення було, то воно б уже надійшло в його службу.

"Якби воно було, то до нас би вже потрапило. Поки що у нас такого звернення немає, і я особисто його не бачив", - заявив В.П'ятницький, який особисто брав участь у саміті. Водночас він зазначив, що комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт, який, за інформацією деяких ЗМІ, і передав звернення Президентові Віктору Януковичу, в роботі саміту участі не брав.

"Я безпосередній учасник цієї події і знаю, що пана де Гухта там просто фізично не було", - зазначив В.П'ятницький.

За словами прес-секретаря прем'єр-міністра В.Лук'яненка, позиція України у питанні перегляду мит в рамках членства в СОТ не змінилася.

"Позиція з питання перегляду мит не змінилася в уряді. Переговори з цієї теми тривають", - підкреслив В.Лук'яненко.

Як повідомляв УНІАН, інтернет-видання "ЄС-плюс" повідомило сьогодні з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі про те, що ЄС просить Україну відкликати нотифікацію до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію.

"Комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт передав під час саміту Україна-ЄС Президенту Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати нотифікацію до СОТ", - цитує видання дипломата, який займається торговельною політикою ЄС.

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США: позиція України в рамках СОТ може викликати безпрецедентну напругу

Посольство США висловило стурбованість незмінністю позиції України щодо перегляду антидемпінгових мит і вказало на небезпеку безпрецедентної напруги в міжнародній торгівлі у разі, якщо прикладом України скористаються інші країни.

Про це сказано в повідомленні відділу зі зв'язків з громадськістю посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, переданому УНІАН.

«Посольство США хотіло б наголосити: по-перше, нотифікація України за Статтею 28 (Генеральної угоди про тарифи і торгівлю - ГАТТ - УНІАН) викликає стурбованість більшості членів СОТ, оскільки це може зумовити безпрецедентну напругу для міжнародної торгівлі. По-друге, торговельне законодавство США передбачає нормальний шлях вирішення питань антидемпінгових мит, і ним успішно користувалися інші країни», - стверджують у посольстві США.

У диппредставництві звернули увагу, що Україна апелює до 28 статті ГАТТ після усього трьох років приєднання до СОТ, що виглядає як повернення до переговорного процесу про умови вступу України до організації. «Кількість тарифних ліній, зазначених у зверненні України, є найбільшою з моменту створення СОТ. Це не нормальне ведення справ», - зазначають американські дипломати.

На їхню думку, якщо інші країни скористаються прикладом України і почнуть переговори про зміну умов свого членства, то це буде безпрецедентна перевірка СОТ на міцність.

Українська сторона робить наголос на своєму праві, закріпленому в Статті 28, однак, на думку американських дипломатів, це «не є наймудрішим кроком».

«Подумаймо про СОТ, як про групу альпіністів, зв'язаних між собою задля безпеки, які намагаються піднятися на вершину і повернутися у повному складі до базового табору. Кожен окремий альпініст, мабуть, має право відв'язатися посеред сходження, але це створить для нього і для колег-альпіністів підвищений ризик зірватися», - провели аналогію в посольстві США.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки, на її думку, такий крок міг значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України міг свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький стверджував, що звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) і не пов'язане з можливістю вступу до Митного союзу (МС).

У листопаді 2012 року учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні 26 листопада ухвалили спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після набуття членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті під час підписання угоди про членство в цій організації.

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Янукович видав указ про невідкладні заходи щодо євроінтеграції України

Президент України Віктор Янукович ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави сьогодні, 13 березня.

У рішенні РНБО наголошується, що невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України ухвалюються з метою забезпечення подальшого розвитку стратегічного партнерства України з Європейським Союзом, його державами-членами на засадах політичної асоціації та економічної інтеграції, завершення у 2013 році процесу укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та її наступної імплементації, а також реалізації домовленостей, досягнутих у ході 16-го саміту «Україна - Європейський Союз» (відбувся в Брюсселі 25 лютого ц. р. – УНІАН).

У рішенні Кабінету Міністрів України доручається здійснити заходи щодо забезпечення прийняття законодавчих та видання інших нормативно-правових актів, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, а також підготовки та направлення на розгляд Європейської Комісії третьої доповіді України про виконання Україною зазначеного Плану дій. Уряд також має забезпечувати щомісячне інформування Європейського Союзу про заходи, вжиті Україною з метою забезпечення необхідних умов для підписання у 2013 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у тому числі з урахуванням Висновків Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу від 10 грудня 2012 року; здійснювати практичне сприяння діяльності в Україні моніторингової місії Європейського Парламенту; виконати в установлені строки та у повному обсязі плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №73-р, та плану першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 року №103-р.

Уряд повинен супроводжувати у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до статті 98 Конституції України (щодо повноважень Рахункової палати) (реєстр. №2049); опрацювати у тримісячний строк зі стороною ЄС питання стосовно залучення допомоги Європейського Союзу, необхідної для забезпечення імплементації Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; вживати в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування видатків Державного бюджету України, пов'язаних із виконанням Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», діяльністю національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Кабміну доручено сприяти разом із Київською, Миколаївською, Черкаською обласними та Київською міською державними адміністраціями у створенні належних умов для організації та проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних округах; розробити з урахуванням Сьомого спільного звіту Україна - ЄС стосовно виконання Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, Протоколу за підсумками зустрічі міністра енергетики та вугільної промисловості України та Комісара ЄС з енергетичних питань від 21 лютого 2013 року та затвердити у місячний строк комплексний план заходів щодо активізації співробітництва між Україною та Європейським Союзом в енергетичній сфері на 2013 рік; розробити та подати в установленому порядку проект Закону України про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і кредитної угоди між Україною, Національним банком України та Європейським Союзом щодо надання Європейським Союзом Україні макрофінансової допомоги.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз (реєстр. №0015); підготувати та внести до 20 березня 2013 року в установленому порядку пропозиції щодо можливих форм участі України у тренувальній місії Європейського Союзу в Республіці Малі.

У рішенні міститься доручення й Міністерству юстиції України, зокрема, воно має вживати разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення належного виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини, впровадження рекомендацій Ради Європи стосовно умов відбування покарання засудженими, надання їм медичної допомоги; активізувати роботу з підготовки за участю міжнародних експертів пропозицій щодо удосконалення законодавства України з питань проведення виборів; забезпечити підготовку за участю допоміжних органів, утворених Президентом України, до 1 жовтня 2013 року з урахуванням європейських стандартів законопроектів щодо реформування Вищої ради юстиції, статусу суддів, реформування прокуратури для направлення таких законопроектів до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) з метою одержання відповідних висновків.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство закордонних справ України повинні здійснити заходи з підготовки та проведення у двомісячний строк установчого засідання у форматі започаткованого діалогу Україна - ЄС щодо бізнес-клімату.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України має забезпечити в рамках роботи Комітету з питань реформування правоохоронних органів підготовку до 1 жовтня 2013 року з урахуванням європейських стандартів законопроектів щодо реформування правоохоронних органів для направлення таких законопроектів до Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) з метою одержання відповідних висновків.

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Монетарна база в Україні у лютому зросла на 1,3%, грошова маса - на 0,8%

Монетарна база в Україні в лютому 2013 року зросла на 1,3%, грошова маса – на 0,8%.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Національного банку України.

«Обсяг монетарної бази за лютий збільшився на 1,3% (з початку року зменшився на 0,1%) - до 255,0 млрд грн. Грошова маса за цей період зросла на 0,8% (з початку року на 1,7%) - до 786,6 млрд грн», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що обсяг рефінансування комбанків Нацбанком у лютому становив 1,1 млрд грн (з початку року - 4,8 млрд грн). Середньозважена відсоткова ставка за цими операціями становила 7,92% річних (з початку року - 7,72%). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 14,8 млрд грн, а середньозважена відсоткова ставка - 2,58% (з початку року відповідно 29,9 млрд грн і 2,23%).

За інформацією НБУ, загальний обсяг залишків банківських депозитів у лютому збільшився на 3,4 млрд грн, або на 0,6% (з початку року - на 2,7%), - до 583,4 млрд грн. «Це відбулося за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць зросли на 1,8% (з початку року - на 4,6%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках зменшилися на 1,0% (з початку року збільшилися на 0,4%). Приріст коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у лютому становив 1,8% (з початку року - 4,2%) - до 381,4 млрд грн. При цьому залишки депозитів юридичних осіб минулого місяця зменшилися на 1,6%, до обсягу, який спостерігався на початок року, - 202,0 млрд грн», - повідомляє НБУ.

Також зазначається, що загальний обсяг залишків за кредитами за місяць зріс майже на 6 млрд грн, або на 0,7%, - до 818,4 млрд грн, завдяки збільшенню кредитів, наданих у національній валюті, - їх обсяги в лютому зросли на 1,2% (з початку року - на 1,7%), тоді як в іноземній валюті вони дещо зменшилися - на 0,1% (з початку року збільшилися на 0,1%).

Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, зросли за лютий на 1,0% (з початку року на 1,3%) - до 634,6 млрд грн. Залишки за кредитами, наданими фізичним особам, майже не змінилися (з початку року зросли на 0,4%) і становили 183,8 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками в лютому збільшився на 1,7% (з початку року знизився на 0,9%) - до 201,4 млрд грн.

Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 3,5% (з початку року зріс на 9,0%) - до 26,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками станом на 1 березня 2013 року згідно з установленими нормативами, становив 19,5 млрд грн, з них на окремий рахунок у Нацбанку було перераховано 6,3 млрд грн.

Кошти уряду в національній валюті на рахунках у НБУ за лютий зменшилися на 31,3% (з початку року зросли в 5,8 раза) - до 2,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, монетарна база в Україні в січні 2013 року зменшилася на 1,4%, грошова маса – зросла на 0,8%.

Згідно з Основними принципами грошово-кредитної політики на 2013 рік, зростання монетарної бази в Україні в 2013 році очікується на рівні 6-8%.

Довідка УНІАН. Монетарна база в Україні у 2012 році зросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, грошова маса – на 12,5% – до 771,3 млрд грн.

У 2011 році грошова маса в Україні збільшилася на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарна база – на 6,3% до 239,9 млрд грн.

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