ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: Іменні квитки на потяги повертаються, а ЄБРР дасть Україні 600 млн євро», в якому подає аналіз основних економічних подій за 13 березня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-imennye-bilety-na-poezda-vozvraschajutsja-a-ebrr-199511/

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Також «Дело» в публікації «ДАІ можуть заборонити зупиняти авто «просто так» пише: у Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким Державтоінспекцію позбавляють права зупиняти авто тільки для перевірки документів...

http://delo.ua/auto/gai-mogut-zapretit-ostanavlivat-avto-prosto-tak-199504/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Крива вивела на реформу» пише: погіршення стану автодоріг може дати імпульс проведенню реформи «Укравтодору», яку задумали ще два роки тому. На засіданні Кабміну прем'єр Микола Азаров піддав критиці роботу держслужби, після чого міністр інфраструктури Володимир Козак заявив про плани позбавити «Укравтодор» функцій контролю та фінансування будівництва доріг. Досі цю ідею блокував колишній глава держслужби Володимир Демішкан, стверджують учасники ринку. Але після його відходу в парламент є шанси провести реформу, вважають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2145425

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Валюта не при ділі» пише: населення розчарувалося в низькій прибутковості валютних вкладів, ставки за якими впали до мінімуму з 2011 року, тому почало знімати кошти з валютних депозитів і поповнювати гривневі рахунки. Вкладники намагаються встигнути розмістити вклади в національній валюті за високими ставками, оскільки вже зараз всі банки почали їх різке зниження. Найближчим часом тренд продовжиться, оскільки банки зацікавлені в більш активному кредитуванні, для чого їм потрібні дешеві ресурси...

http://kommersant.ua/doc/2145498

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Видання «Сегодня» в публікації «Підприємцям готують чергове поліпшення» пише: чиновники пропонують знову зменшити число перевірок бізнесу...

http://www.segodnya.ua/economics/business/Predprinimatelyam-gotovyat-ocherednoe-uluchshenie.html

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Також «Сегодня» в публікації «Інженери називають пожежі в одеських трамваях випадковістю, а люди скаржаться на застарілий транспорт» пише: за три тижні в місті згоріли два вагони, що вийшли на лінію...

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Inzhenery-nazyvayut-pozhary-v-odesskih-tramvayah-sluchaynostyu-a-lyudi-zhaluyutsya-na-ustarevshiy-transport.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «На одних заявах каспійською нафтою ситий не будеш» пише: стали відомі перші результати чергового раунду енергетичних переговорів України і Азербайджану - Києвом створені всі техпередумови для транспортування каспійської нафти до Європи з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» і системи «Дружба». На жаль, на ділі все поки залишається тільки гучними заявами...

http://economics.unian.net/rus/news/160660-na-odnih-zayavleniyah-kaspiyskoy-neftyu-syit-ne-budesh.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Анатолій Чубайс перевів свої підмосковні землі в Швейцарію» пише: навіть якщо керівників держкомпаній зобов'яжуть продавати закордонні активи, обрана главою «Роснано» схема може позбавити його від цього обов'язку...

http://izvestia.ru/news/546637

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Видання «Ведомости» в публікації «Російським спецслужбам дали можливість прослуховувати Skype» пише: відслідковуватися можуть як розмови, так і місцезнаходження абонентів...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10030771/skype_proslushivayut

(УНІАН)