Клюєв: до імплементації положень Угоди з ЄС потрібно готуватися вже сьогодні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв вважає, що вже сьогодні необхідно починати готуватися до імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі РНБО.

А.Клюєв нагадав, що РНБО ухвалила рішення про інтенсифікацію роботи з європейської інтеграції України, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час 16-го саміту «Україна - ЄС».

За його словами, РНБО намітив першочергові невідкладні заходи, які органи влади України мають здійснити найближчим часом.

А.Клюєв зазначив, що згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів України повинен докласти зусиль для прискорення прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Секретар РНБО наголосив, що обсяг законодавчої роботи має бути чималий.

Як приклад він навів законопроект про внесення змін до Конституції України, який передбачає розширення повноважень Рахункової палати для організації контролю не лише за видатками державного бюджету, але й за надходженням до нього коштів.

Важливим пунктом рішення РНБО А.Клюєв назвав доручення Кабінету Міністрів України розробити та затвердити комплексний план щодо активізації співробітництва України з ЄС в енергетичній сфері на поточний рік.

Крім цього, за його словами, Мінекономрозвитку та МЗС України повинні в двомісячний термін підготувати і провести установче засідання у форматі діалогу Україна-ЄС щодо бізнес-клімату.

А.Клюєв також заявив, що вже сьогодні необхідно починати готуватися до імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і такий припис українському уряду міститься у рішенні РНБО.

Не менш важливим напрямком секретар Радбезу України назвав роботу в рамках Комітету з реформування правоохоронних органів. До 1 жовтня необхідно підготувати відповідний пакет законопроектів для направлення його на експертизу Венеціанській комісії, сказав А.Клюєв. Він також зазначив, що в рішенні Ради відображені деякі аспекти реформи системи кримінальної юстиції та судової реформи, які багато в чому взаємозалежні з комплексним перетворенням правоохоронної системи.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Президент Віктор Янукович своїм Указом ввів у дію рішення РНБО від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».

В.Янукович зобов'язав А.Клюєва забезпечувати узгодженість діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції України та взаємодію з інституціями ЄС.