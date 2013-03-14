Україна, Білорусь та Польща підписали міжурядову угоду про точку стику держкордонів

За дорученнями Урядів України, Республіки Польща та Республіки Білорусь керівники прикордонних відомств Микола Литвин, Домінік Трач та Олександр Боєчко підписали Угоду про точку стику державних кордонів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Основною метою підписання Угоди стало договірно-правове оформлення державного кордону в районі точки стику трьох держав та створення умов для забезпечення режиму державного кордону.

З підписанням цієї угоди договірне оформлення українсько-польського кордону буде завершено в повному обсязі. Що стосується кордону з Білоруссю, то українська сторона розраховує, що після підписання угоди, а також набуття чинності Договору між Україною та Республікою Білорусь про державний кордон, розпочнеться процес демаркації спільної ділянки кордону.

«Сьогодні ми завершили роботу з позначення лінії українсько-польського державного кордону на місцевості, а також одночасно дали старт такій роботі на українсько-білоруському кордоні», – зазначив у своєму виступі Головний прикордонний уповноважений України М.Литвин.

Угодою передбачається у тримісячний термін з дати набуття чинності створити спільну українсько-білорусько-польську комісію для позначення точки стику кордонів на місцевості та підготовки і підписання необхідних документів. Точка стику кордонів позначатиметься на місцевості прикордонним знаком «Буг».

«Вже традиційно і українсько-білоруський, і українсько-польський кордон є кордоном взаємовигідного співробітництва та дружби. Переконаний, що кордон не розділить наші народи, а стане лише перешкодою протиправній діяльності», - наголосив М.Литвин.

Під час зустрічі Головні прикордонні уповноважені України, Білорусі та Польщі також обговорили актуальні питання співробітництва між прикордонними відомствами країн, обмінялися інформацією про обстановку на спільних кордонах та тенденціями її розвитку. Вони підтвердили високий рівень взаємодії та послідовність дій у сфері забезпечення прикордонної безпеки в регіоні, зазначили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.