Україна розглядає Латвію як важливого політичного та економічного партнера - Янукович

Україна розглядає Латвію як важливого політичного та економічного партнера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Президентом Литовської Республіки Андрісом Берзиньшем.

За словами Президента України, під час їхньої зустрічі у форматі “віч-на-віч” вони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці, відзначивши позитивну динаміку українсько-литовського політичного діалогу.

В.Янукович наголосив, що цей конструктивний діалог постійно розвивається, і висловив сподівання, що так буде й надалі.

Велику увагу В.Янукович приділив Латвії як важливому економічному партнеру. Він відзначив позитивну динаміку торговельних відносин між країнами, констатувавши, що лише товарообіг за минулий рік між країнами зріс майже на 28%.

Президент України наголосив, що першочерговим завданням для урядів двох країн має стати закріплення цієї динаміки.

В.Янукович висловився за розширення співробітництва у фінансовому секторі, поліпшення інвестиційного клімату двох країн.

Він сподівається, що цьому сприятиме постійно діючий бізнес-форум, який сьогодні буде відкрито двома Президентами.

Зі свого боку А.Берзиньш наголосив, що сьогоднішній діалог проходить на дружній основі, на основі порозуміння. Він зазначив, що в Латвії українська громада відіграє важливу роль в житті країни. З часів незалежності в цій країні живе близько 53 тис. українців і держава робить все, щоб підтримати їх самобутність та культуру.

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