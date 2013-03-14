Газові та "митні" переговори з Росією відокремлені

Газові переговори з Росією відокремлені від переговорів щодо співпраці України з Митним союзом РФ, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент звернув увагу, що створено дві окремі робочі групи, які працюють над цими питаннями.

Стосовно співпраці з Митним союзом, В.Янукович наголосив, що Росія, Казахстан та Білорусь є стратегічними партнерами України, з якими склались давні стратегічні відносини, які сьогодні продовжують розвиватись. Він нагадав, лише минулого року товарообіг з цими країнами становив 63 млрд доларів, і цю динаміку потрібно посилювати, чому має сприяти співпраця в рамках Митного союзу.

Президент нагадав, що сьогодні влада проводить роботу, метою якою є найближчим часом знайти формат співпраці України з Митним союзом, який би зняв перешкоди на шляху до торговельних відносин між країнами.

“Україна приєднається до тих секторальних положень Митного союзу, які не будуть суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, в тому числі перед СОТ”, - сказав Президент.

Він зауважив, що тільки-но буде знайдений такий формат, відбудеться зустріч президентів України, РФ, Казахстану і Білорусі, на якій вирішуватиметься питання співробітництва України та Митного союзу.

Президент прогнозує, що така зустріч відбудеться в першому півріччі цього року.

9 березня УНІАН з посиланням на власні джерела повідомляв, що Київ і Москва на сьогодні остаточно і чітко розділили газові питання і питання економічного співробітництва в інших сферах, зокрема тему відносин “Україна-Митний союз”.