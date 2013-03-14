Кабмін затвердив план роз'яснення у ЗМІ виконання програми економічних реформ

Кабінет Міністрів затвердив план роз’яснювальної роботи в процесі виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010—2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Відповідне розпорядження від 4 березня 2013 р. розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, документом затверджено графік участі у березні першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади в заходах, що проводяться державними засобами масової інформації: Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, редакції газети “Урядовий кур’єр”, Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.

Зокрема, заплановано інтерв’ю чиновників, та їх участь у телепрограмах “Про головне”, “Точка зору”, “Уряд на зв’язку з громадянами”, “Досвід”, “Секрети успіху”.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів прискорити виконання та поліпшити стан реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».