Франція та Британія закликають Європу зняти ембарго на продаж зброї до Сирії

Франція та Британія домовилися допомогти сирійським повстанцям зброєю і закликають Європу зняти ембарго.

Як повідомляє Еuronews, якщо ж країни Євросоюзу не погодяться, Лондон та Париж усе одно здійснюватимуть заплановане, щоб відновити баланс сил у сирійському протистоянні. Адже режим Башара Ассада, на їхню думку, отримує допомогу від Ірану та Росії.

“Зняти ембарго на продаж зброї до Сирії – це один з небагатьох способів змінити політичну ситуацію. На нашу думку, з ним також погоджується Британія, потрібно просити ЄС зняти ембарго вже зараз, щоб дати можливість повстанцям себе захистити”, – сказав у радіокоментарі міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіюс.

У критиків такого плану виникають побоювання, що зброя від французів та британців може потрапити не до бійців Вільної сирійської армії, а до радикальних ісламістських загонів, на кшталт “Аль-Нусра”, що воюють за Алеппо.