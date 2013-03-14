Рибак не виключає можливості проведення виборів у Києві 2 червня

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключає можливості проведення виборів мера Києва і депутатів міськради 2 червня, але вважає, що це питання необхідно ще вивчити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції в Запоріжжі.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення виборів у Києві 2 червня, В.Рибак відповів: «Якщо комітет (з питань місцевого самоврядування) буде готовий і внесе пропозицію до сесійної зали, то наступного тижня ми можемо розглядати цей законопроект».

«Хоча там є, наскільки мені сказали в комітеті, ще більш ніж 10 законопроектів на цю тему, тому я завтра розглядатиму це питання, як бути з рештою законопроектів», - додав В.Рибак.

Він наголосив, що законопроект, яким пропонується призначити вибори в Києві на 2 червня, необхідно почати розглядати вже у вівторок, 19 березня.

В.Рибак повідомив, що завтра проведе нараду з лідерами фракцій з цього питання, і «як вирішать керівники фракцій, так і буде».

«Моя функція винести (питання про дату виборів у Києві - УНІАН), і для цього, як ви знаєте, є Погоджувальна рада, 5 фракцій є, і їм ухвалювати рішення», - наголосив спікер парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня 2013 р. лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування 6 березня запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці і Київради.

Довідка УНІАН. 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня 2012 року секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, проте парламент дотепер не визначив дату їх проведення.