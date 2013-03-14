Анонс на 15 березня

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться процедура передачі перших 5-ти вагонів Київського метрополітену Крюківському вагонобудівному заводу для проведення їх комплексної модернізації за рахунок коштів Кіотського протоколу.

10-00 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Уроки «АероСвіту»: перспективи розвитку української авіаційної галузі». Круглий стіл ініційований інформаційним агентством УНІАН з метою визначення можливих сценаріїв розвитку авіагалузі України на найближчу перспективу. До участі запрошені: керівництво найбільших вітчизняних авіакомпаній, представники Міністерства інфраструктури України, керівники аеропортів, провідні експерти українського авіаринку. Під час заходу учасники обговорять актуальні для українського авіаринку теми, серед яких: передумови відходу з ринку авіаперевезень авіакомпанії «АероСвіт», можливі варіанти подальшого розвитку ситуації; значення державної підтримки національних перевізників для посилення їх позицій на міжнародному ринку; реальні перспективи приєднання України до Єдиного європейського повітряного простору (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Вхід за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Прес-клубу на тему: «Як Україні в 2013 році потрапити до першої сотні країн за легкістю ведення бізнесу?». Питання: Що вже зроблено для виконання доручення Президента щодо поліпшення умов ведення бізнесу в Україні? Які ще нововведення очікують підприємців в березні і протягом року? тощо. Учасники: Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент Української аграрної конфедерації; Сергій Прохоров, перший віце-президент УСПП; Андрій Забловський, керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ. Гості: Олег Шейко, заступник голови Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; Сергій Осаволюк, керівник проекту «Інвестиційний клімат в Україні» IFC.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможе Україна відмовитись від офшорів?». Учасники: Оксана Калетник, народний депутат, представник фракції Компартії України, Ксенія Ляпіна, народний депутат, представник фракції "Батьківщина", Андрій Пінчук, народний депутат, представник фракції Партії регіонів.

* Відбудеться онлайн-трансляція підписання перших у 2013 році кредитних договорів в містах Черкаси, Ужгород та Київ у рамках програми здешевлення вартості іпотечних кредитів. На початку заходу відбудеться брифінг на тему: «Здешевлення вартості іпотечних кредитів: старт - 2013». Учасники: Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Володимир Височін, заступник директора департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіонбуду України, Альона Дмитрієва, заступник голови Правління ПАТ «Укргазбанк».

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Участь нотаріуса у шахрайстві з майном». Зараз почастішали випадки протиправного позбавлення прав приватної власності громадян України. Шахраї вступають у змову з окремими нотаріусами, які незаконно надають їм право на відчуження рухомого та нерухомого майна власників. Водночас нотаріальні дії відбуваються без відома і дозволу довірителів.

* Відбудуться урочистості з нагоди святкування 50-ї річниці проголошення основних прав споживача.

15-00 - Круглий стіл на тему: "Зовнішня реклама - діалог ринку і рекламодавців. Рік потому". Організатори: Marketing Media Review, дослідницька компанія Doors Consulting і оператор зовнішньої реклами Прайм груп. Учасники: Максим Лазебник, виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції, продюсер Київського Міжнародного Фестивалю Реклами, Вадим Фрунзе, засновник і керівник Прайм груп; Ірина Рубіс, гендиректор видавництва "Економіка"; Артем Біденко, голова Асоціації зовнішньої реклами України, Сергій Смоляр, директор дослідницької компанії Doors Consulting.

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