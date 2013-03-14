Україна може стати асоційованим членом Митного союзу

У результаті консультацій з російською стороною на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в Митному союзі.

За даними «Дзеркала тижня», після зустрічі президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна 4 березня уряди обох країн отримали завдання знайти формулу співпраці України з Митним союзом, прийнятну для обох сторін (запропонована українською стороною формула "3+1" не розглядалася, як раніше відкинута російською стороною).

Відповідальними за роботу над узгодженням формату призначені український віце-прем'єр Юрій Бойко та перший віце-прем'єр уряду РФ Ігор Шувалов.

За інформацією видання, цього тижня у Москві побувала українська делегація (до неї увійшли віце-прем'єр Ю.Бойко, міністр юстиції О.Лавринович, перший заступник міністра закордонних справ Р.Демченко і А.Гончарук, який очолює зовнішньополітичне управління АП). У результаті консультацій з російською стороною на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в МС.

"Оскільки подібний формат участі в МС безпрецедентний, його юридичну базу ще тільки належить створити. Зроблено це повинно бути у найближчі два місяці", - стверджує джерело видання в Кабміні.

Передбачається, що даний формат надасть Україні доступ до всіх документів Митного союзу, а також можливість для її представників вивчати практику ухвалення рішень в МС, будучи присутніми на всіх засіданнях органів МС як спостерігачів - без права голосу. Також передбачається розробка програм секторальної співпраці України з МС.

Робочі групи погодили, що буде запроваджений пост представника України в МС. Одним з кандидатів є заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха.

За словами джерела, створення нового формату співпраці з Митним союзом - асоційованого членства - дасть Росії можливість не тільки наблизити до МС Україну, але й вирішити проблему Киргизстану (який бажає вступити до МС, але мало цікавий для Москви) і Таджикистану (який Москва хотіла б бачити в МС, але згоди Душанбе досі не отримала).

Що ж стосується України, то, за словами джерела, "її асоційоване членство буде розраховане мінімум на два роки, після закінчення яких Київ, придивившись до МС ближче і визначившись у своїх відносинах з ЄС, повинен буде ухвалити остаточне рішення щодо можливості повномасштабного членства в Митному союзі".