ТОП-10 (14 березня)

У ЄС підтверджують факт офіційного звернення до України з приводу мит СОТ

Україна запровадила спецмито на імпорт автомобілів

Місія МВФ проведе переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня

Активи українських банків у лютому зменшилися на 0,3% - до 1,137 трлн грн

Азаров скасував розгляд питання про створення Служби фінансових розслідувань

МВФ скоротив термін перебування місії в Україні

Янукович не виключає, що з Росією про ціну газу не домовиться

Імпортери погрожують припинити ввезення авто до України через спецмита

Янукович стверджує, що газові переговори не пов'язані з Митним союзом

Навесні ставки за короткостроковими гривневими депозитами знизяться до 15-17% - експерт

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У ЄС підтверджують факт офіційного звернення до України з приводу мит СОТ

У Європейському Союзі підтверджують, що передали Україні офіційне прохання відкликати нотифікацію (заявку) до Світової організації торгівлі (СОТ) про перегляд тарифів на 371 товарну позицію.

Про це УНІАН повідомило джерело в Європейській Комісії.

За інформацією співрозмовника агентства, офіційне прохання було передане українській стороні під час саміту Україна-ЄС 25 лютого.

До того ж співрозмовник уточнив, що прохання було передане не особисто єврокомісаром з питань торгівлі Карелом де Гухтом, а іншими чиновниками.

“Було передано офіційне прохання відкликати заявку і зняти це питання з порядку денного. Де Гухта, дійсно, не було на саміті, але звернення було передане іншими чиновниками ЄС”, - сказав співрозмовник агентства.

Він наголосив, що позиція ЄС про необхідність зняти питання про перегляд мит з порядку денного неодноразово висловлювалася представникам влади України на різному рівні.

“Позиція була передана комісаром де Гухтом особисто урядовому уповноваженому з питань євроінтеграції Валерію П’ятницькому, міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову на зустрічах, що відбувалися раніше”, - відзначило джерело.

Нагадаємо, низка ЗМІ повідомили 13 березня, що комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт передав 25 лютого під час саміту Україна-ЄС Президенту України Віктору Януковичу офіційне звернення з проханням відкликати заявку на перегляд мит СОТ.

В уряді України заявили, що не мають у своєму розпорядженні подібної інформації та що комісар К. де Гухт у роботі саміту участі не брав.

Довідка УНІАН. Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Впродовж трьох місяців члени СОТ мали підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім упродовж двох місяців ці переговори мали бути проведені.

Звернення України викликало стурбованість Європейської Комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів із ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепартаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу в Митний союз.

29 листопада 2012 року країни - учасниці Ради СОТ з торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94).

За даними на 1 лютого, на переговори одержані заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В'єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Оману, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі організації 16 травня 2008 року.

Через три роки після набуття членства в СОТ країни можуть впродовж ще трьох років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.

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Україна запровадила спецмито на імпорт автомобілів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Згідно з рішенням комісії спецмита вводяться строком на 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% запровадити спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л.

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Місія МВФ проведе переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести переговори з владою України в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року, повідомили УНІАН у київському офісі Фонду з посиланням на постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра.

«На прохання влади місія МВФ під керівництвом Крістофера Джарвіса відвідає Україну в період з 27 березня по 10 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення нової угоди стенд-бай (SBA)», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами Макса Альєра, Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу, однак дата приїзду місії Фонду в Україну поки не визначена.

До того ж він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій зокрема щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії - збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії був відзначений прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів по валютному курсу, тарифами і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК "Нафтогаз України".

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Активи українських банків у лютому зменшилися на 0,3% - до 1,137 трлн грн

Активи банків України в лютому 2013 року зменшилися на 0,3% - до 1,137 трлн грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця скоротилися на 0,1% і на 1 березня становили 1,277 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,8%, вкладення в цінні папери - 9%, кореспондентські рахунки в інших банках — 6,8%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 5%, основні засоби і нематеріальні активи - 4,2%, доходи, нараховані до отримання - 4,2%, дебіторська заборгованість — 5,4%.

Зобов'язання банків минулого місяця зменшилися на 0,4% - до 962,9 млрд грн, з яких кошти фізичних осіб становили 372,4 млрд грн, або 38,5%, кошти суб'єктів господарювання — 208,4 млрд грн, або 21,6%, міжбанківські кредити і депозити — 113,4 млрд грн, або 11,7%.

Капітал банків у лютому зріс на 0,3% - до 173,8 млрд грн і становив 15,3% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків зріс на 0,1% і 1 березня 2013 р. становив 175,4 млрд грн.

Станом на 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році збільшилися на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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Азаров скасував розгляд питання про створення Служби фінансових розслідувань

Прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Нагадаємо, раніше низка українських ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба матиме широкі повноваження з проведення фінансових розслідувань і підпорядковуватиметься безпосередньо Президенту України.

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МВФ скоротив термін перебування місії в Україні

Міжнародний валютний фонд підтвердив приїзд місії Фонду до України, проте час перебування візиту скорочено на тиждень – з 28 березня до 3 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив представник керівника департаменту зовнішніх зв'язків Фонду, заступник прес-секретаря Вільям Мюррей.

«Учора наш представник у Києві заявив про приїзд місії. Місія дійсно відвідає Київ - з 28 березня до 3 квітня і продовжить переговори про нову угоду стенд-бай з владою України. Місія відправиться до Києва вже наступного тижня», - сказав В.Мюррей.

Водночас він не озвучив порядок денний переговорів і обсяг коштів, які Україна може отримати у разі досягнення компромісу і підписання нової кредитної угоди.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести переговори з владою України, проте спочатку часом перебування місії називалися терміни з 27 березня по 10 квітня 2013 року.

За словами голови представництва Фонду в Україні Макса Альєра, Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу. При цьому аналіз, що проводиться за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівняти ціни на газ для населення, ввести гнучкий валютний курс і реформувати банківський сектор економіки.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії – збирання технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці і пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками місії було відзначено прогрес у переговорному процесі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує на приїзд місії МВФ наприкінці березня і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів щодо валютному курсу, тарифів і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”.

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Янукович не виключає, що з Росією про ціну газу не домовиться

Президент України Віктор Янукович наголошує, що Україна шукатиме альтернативні шляхи поставок газу, якщо їй не вдасться домовитись з Росією про ринкову ціну на це паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Ми маємо велику проблему вже три роки, над якою ми працюємо і не можемо знайти рішення... Чому в Україні найвища ціна на газ”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що Україні доведеться шукати альтернативні джерела та скорочувати обсяги поставок російського газу, тому що нинішню ціну на газ українська економіка може не витримати.

В.Янукович наголосив, що метою України є встановлення справедливої ринкової ціни на газ, але й не проти розглянути пропозиції щодо преференцій.

“Ми не будемо проти, але їх ціна (преференцій) для нас має важливе значення”, - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання про диверсифікацію поставок природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.

Він пояснив, що йдеться про реверсні поставки газу з Європи.

Нагадаємо, Україна планує в 2013 році укласти контракт на поставку природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку - 56 млн куб. м газу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

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Імпортери погрожують припинити ввезення авто до України через спецмита

Українські імпортери автомобілів не виключають того, що можуть припинити ввезення їх до країни, починаючи з другої половини квітня 2013 року, у зв'язку із введенням спеціальних мит на імпорт автомобілів, тим самим, повторивши досвід 2009 року.

Про це повідомив УНІАН директор Всеукраїнської асоціації імпортерів і дилерів (ВАІІД) Олег Назаренко.

«Ми будемо діяти тим же методом, як діяли в 2009 році. Тоді імпорт припинився, і уряд, не отримавши величезних надходжень до бюджету, скасував 13%-у надбавку», - пояснив О.Назаренко.

За його словами, якщо такі дії будуть зроблені, то до держбюджету перестане надходити значна частина коштів.

«Після введення спецмита прогнозовані втрати держбюджету становитимуть більше 1 млрд доларів США», - йдеться в прес-релізі асоціації.

Згідно з повідомленням ВАІІД, у результаті введення спецмита ціни на автомобілі об'ємом 1-1,5 літра виростуть на 7,8%, а на автомобілі 1,5-2,2 літра - на 15,6%.

«Масового ввезення автомобілів не буде, тому що з'явиться ризик не продати завезені автомобілі з цією надбавкою в Україні», - уточнив О.Назаренко.

В асоціації також нагадали, що в 2009 році попередній уряд уже вводив 13%-у надбавку з 6 березня по 6 вересня - на 6 місяців. І тоді обсяги виробництва скоротилися на 82%; обсяги продажів на внутрішньому ринку України зменшилися на 84%; доходи знизилися на 96%.

«Таким чином, введення надбавки до мита у 2009 році ефективним не було», - наголошується у прес-релізі ВАІІД.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Рішення опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 14 березня і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Нагадаємо, 30 червня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «Укравтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту до України та експорту легкових автомобілів, незалежно від країни походження, з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

Спочатку «Укравтопром» просив комісію ввести спецмито 33,4% на автомобілі з об'ємом двигуна 1000-1500 куб. см і 47% на автомобілі з об'ємом двигуна 1500-2200 куб. см.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало додатково до існуючого мита в розмірі 10% ввести спецмито: 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна до 1,5 л і 15,1% - на автомобілі з об'ємом двигуна 1,5-2,2 л .

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) є добровільною громадською некомерційною організацією, створеною в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців - операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності асоціації є координація та об'єднання зусиль учасників для захисту економічних, виробничо-технічних та соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі спільної зацікавленості.

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Янукович стверджує, що газові переговори не пов'язані з Митним союзом

Газові переговори з Росією відокремлені від переговорів щодо співпраці України з Митним союзом РФ, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Президент звернув увагу, що створено дві окремі робочі групи, які працюють над цими питаннями.

Стосовно співпраці з Митним союзом, В.Янукович наголосив, що Росія, Казахстан та Білорусь є стратегічними партнерами України, з якими склались давні стратегічні відносини, які сьогодні продовжують розвиватись. Він нагадав, лише минулого року товарообіг з цими країнами становив 63 млрд доларів, і цю динаміку потрібно посилювати, чому має сприяти співпраця в рамках Митного союзу.

Президент нагадав, що сьогодні влада проводить роботу, метою якою є найближчим часом знайти формат співпраці України з Митним союзом, який би зняв перешкоди на шляху до торговельних відносин між країнами.

“Україна приєднається до тих секторальних положень Митного союзу, які не будуть суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, в тому числі перед СОТ”, - сказав Президент.

Він зауважив, що тільки-но буде знайдений такий формат, відбудеться зустріч президентів України, РФ, Казахстану і Білорусі, на якій вирішуватиметься питання співробітництва України та Митного союзу.

Президент прогнозує, що така зустріч відбудеться в першому півріччі цього року.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом, а також пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року в інтерв'ю українським телеканалам прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції.

13 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

16 січня ц.р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що Митний союз і Єдиний економічний простір відкриті для вступу інших країн СНД, але тільки на повноправною основі, і зазначив, що нові учасники повинні підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

На початку лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

9 березня УНІАН з посиланням на власні джерела повідомляв, що Київ і Москва на сьогодні остаточно і чітко розділили газові питання і питання економічної співпраці в інших сферах, зокрема тему відносин “Україна-Митний союз”.

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Навесні ставки за короткостроковими гривневими депозитами знизяться до 15-17% - експерт

Навесні цього року ставки за короткотерміновими вкладами знизяться до 15-17%, вважає голова правління банку «Південний» Людмила Худіяш, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, протягом 2013 року спостерігатиметься зниження ставок за короткостроковими вкладами. «За такими депозитами ставки були найвищими у зв'язку із збільшенням попиту на такий вид заощаджень, а також у зв'язку з великою потребою банків у гривневих ресурсах. Зниження ставок буде поступовим, і на весну середні ставки за вкладами в національній валюті будуть на рівні 15-17%», – вважає Л.Худіяш. На думку банкіра, щодо вкладів в іноземній валюті також спостерігатиметься тенденція до зниження ставок, а в цілому подальша динаміка залежатиме від економічної ситуації і політики НБУ.

Щодо кредитування голова правління банку «Південний» передбачає збереження попиту на споживчі кредити, кеш-кредити і карткові кредитні продукти. «Попит на автокредити та іпотечні позики, найімовірніше, залишиться на рівні 2012 року. Це пов'язано насамперед з високою вартістю цих програм кредитування для кінцевого споживача», – зазначила Л.Худіяш.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів Незалежної асоціації банків України (НАБУ), в січні зафіксовано зниження вартості ресурсів майже у всіх сегментах грошово-кредитного ринку, і банки продовжать знижувати ставки залучення коштів для поліпшення операційної прибутковості. Достатній рівень ліквідності банківської системи і обмежений попит на банківські кредити можуть мотивувати банки до зниження ставок на депозити фізичних осіб, рівень яких протягом усього 2012 тільки збільшувався.

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