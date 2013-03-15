Головою уряду Китаю став Лі Кецян

У Китаї за поданням голови КНР Сі Цзиньпіна затверджено на посаді нового прем'єра Держради КНР Лі Кецяна, який змінив на цій посаді Вень Цзябао.

Делегати 1-ої сесії Всекитайських зборів народних представників 12-го скликання схвалили його кандидатуру і проголосували за призначення. За усталеною практикою, голова китайського уряду обирається на 10-річний термін, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На проведеному в листопаді 2012 року 18-му з'їзді КПК Лі Кецян увійшов до оновленого складу Постійного комітету Політбюро ЦК КПК - елітної ланки партійного апарату, що складається з семи осіб.

Новому прем'єрові дісталося чимало проблем від попереднього уряду, які має вирішувати вже нова команда. Серед них - комплекс соціально-економічних питань, таких як безробіття, збільшення різниці в доходах міського і сільського населення, уповільнення темпів економічного зростання та багато інших. Лі Кецян і його команда також працюватимуть над реалізацією програми трансформації моделі економічного розвитку Китаю. Про необхідність таких реформ не раз заявляв його попередник Вень Цзябао.

16 березня Лі Кецян, згідно з китайським законодавством, має висунути кандидатів на посади своїх заступників - віце-прем'єрів Держради КНР, а також членів Держради КНР, керівників різних міністерств і ряду державних структур, зокрема й Народного банку Китаю.