ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Фінансові підсумки дня: Ощадбанк вийшов на ринок євробондів, а місія МВФ зібралася до України», в якому подає аналіз основних економічних подій за 14 березня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-oschadbank-vyshel-na-rynok-evrobondov-a-miss-199638/

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Також «Дело» в публікації «Процедури допуску українських емітентів на іноземні майданчики зміняться» пише: на засіданні НКЦПФР прийнятий новий порядок доступу українських компаній до міжнародних бірж...

http://delo.ua/finance/procedury-dopuska-ukrainskih-emitentov-na-inostrannye-ploschadki-i-199630/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Кабмін наполягає на своєму» пише: уряд змушує металургійні компанії купувати вітчизняне вугілля. Кабмін ввів квоти на імпорт цієї продукції, щоб підтримати вітчизняні шахти. У результаті продукція металургійних комбінатів зросте в ціні, а виробництво сталі скоротиться, впевнені учасники ринку...

http://kommersant.ua/doc/2146174

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Внесок у майбутнє» пише: в листопаді уряд повинен ухвалити рішення про продаж належних йому акцій націоналізованих установ - Укргазбанку та банку «Київ». «Родовід Банк» як санаційна установа забере їхні проблемні активи. Експерти вважають, що продати кредитні установи можна, питання тільки в ціні. За їх оцінкою, з витрачених на порятунок банківської системи 22 млрд грн держава в 2013-2014 роках навряд чи може виручити хоча б п'яту частину...

http://kommersant.ua/doc/2146097

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Видання «Сегодня» в публікації «Як зрозуміти, що страхова компанія скоро завалиться» пише: ринок автострахування цього року переживає серйозні проблеми...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Vasha-strahovaya-obankrotilas-chto-delat.html

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Також «Сегодня» в публікації «Експерт: Щоб з'явився Google, потрібно багато кільки» пише: для будівництва міцної економіки потрібно створити хороші умови для молоді, якій зараз 15-20 років, вважає президент і один із засновників компанії Ward Howell Сергій Воробйов...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ekspert-CHtoby-poyavilsya-Google-nuzhno-mnogo-kilki.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Спецмитами врятуємо неіснуючий український автопром» пише: Україна запровадила спецмита на імпортні автомобілі. Основна мета - підняти вітчизняний автопром, причому на шкоду споживача. От тільки питання - а чи існує в нашій країні автопром?..

http://economics.unian.net/rus/news/160903-spetsposhlinami-spasem-nesuschestvuyuschiy-ukrainskiy-avtoprom.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Samsung Galaxy S4 офіційно представлений в Нью-Йорку» пише: на офіційному заході, який відбувся на нью-йоркській площі Таймс-сквер, корпорація Samsung представила новітній флагманський смартфон...

http://izvestia.ru/news/546738

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Видання «Ведомости» в публікації «Норвежці скуповують російські держоблігації» пише: суверенний фонд Норвегії минулого року вклав у рублеві бонди близько 3 млрд дол. На ринку вважають, що велика частина його інвестицій - облігації федеральної позики...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10077371/ofz_dlya_norvegii

(УНІАН)