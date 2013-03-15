Всесвітній день захисту прав споживачів відзначається під гаслом "Споживче правосуддя сьогодні"

Всесвітній день прав споживачів відзначається цього року в 50-ий раз. Це свято, за рішенням ООН, проводиться щорічно 15 березня, починаючи з 1983 року. Він є днем ​​солідарності споживачів та споживчих організацій у всьому світі. Щороку свято має свій девіз. У 2013 році тема Всесвітнього дня прав споживачів - "Споживче правосуддя сьогодні" ("Consumer Justice Now!").

Міжнародна Федерація споживчих організацій Consumers International (CI), вибравши тему, закликає своїх членів та прихильників акцентувати увагу на питаннях удосконалення правових механізмів захисту споживчих прав і законних інтересів громадян.

Історія захисту прав споживачів веде свій відлік з 1775 року, з моменту першого документально підтвердженого протесту споживачів, який був зафіксований в штаті Массачусетс (США), коли продавці, викриті у продажу зіпсованих продуктів харчування, були засуджені до ганебного стовпа.

У 1890 році в США був прийнятий антитрестовський Закон Шермана. Цей документ поклав початок формуванню законодавчої бази для захисту прав споживачів.

15 березня 1962 року відбувся історичний виступ у конгресі США президента США Джона Кеннеді, в якому він вперше дав визначення поняттю "споживач" і виділив чотири невід'ємних його права: право на інформацію; право на безпеку, право на вибір; право бути почутим.

Зареєстроване в 1960-і роки в Нідерландах незалежне неполітичне некомерційне об'єднання споживачів усього світу - Всесвітня організація союзів споживачів, згодом доповнила Кодекс споживача ще чотирма постулатами: право на відшкодування збитку, право на споживчу освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове навколишнє середовище.

У 1973 році Європейський союз на 25-й сесії Консультативної асамблеї прийняв Хартію захисту споживачів.

9 квітня 1985 року Генеральна Асамблея ООН прийняла керівні принципи для захисту інтересів споживачів. Основним принципом, закладеним в концепцію документа, стало визнання споживача як найбільш слабкої (економічно та інформаційно) сторони у відносинах з підприємцями-виробниками і продавцями товарів і послуг.

У 1989 році в СРСР була створена Всесоюзна федерація споживчих товариств, куди увійшли Держстандарт, санепіднагляду, антимонопольний комітет (нині Федеральна антимонопольна служба (ФАС), а також регіональні і республіканські товариства споживачів.

Україна перша серед республік колишнього Союзу прийняла Закон «Про захист прав споживачів». Для практичної реалізації Закону була утворена Державна інспекція з захисту прав споживачів, яка в 1992 отримала статус Державного комітету України у справах захисту прав споживачів. У 2008 році була створена Державна житлово-комунальна інспекція, яка здійснює захист прав споживачів житлово-комунальних послуг.

Процес становлення та формування системи захисту прав громадянина ґрунтується на статті 42 Конституції України, згідно з якою «держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт».

Захист і нагляд за здійсненням в області прав споживачів здійснюють: Держпотребінспекція України, Антимонопольний комітет України, Державна житлово-комунальна інспекція.

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Янукович і Азаров привітали українців із Всесвітнім днем ​​прав споживача

Президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров привітали українців із Всесвітнім днем ​​прав споживача, який відзначається сьогодні.

Тексти відповідних поздоровлень оприлюднені на офіційному сайті глави держави та на Урядовому порталі.

"В Україні послідовно здійснюються заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та насичення внутрішнього ринку якісними товарами та послугами. Хочу відзначити зусилля працівників державних органів, громадських організацій, які своєю щоденною копіткою працею надійно оберігають громадян від небезпечної та фальсифікованої продукції. Переконаний, що нинішнє глибоке оновлення країни стане запорукою досягнення високих стандартів забезпечення захисту життя і здоров'я людей", - йдеться у привітанні В.Януковича.

Зі свого боку М.Азаров зазначив, що «якість життя є головним пріоритетом світової цивілізації, а в кожній окремій державі - пріоритетом національної політики. Україна першою серед країн СНД ще в 1991 році прийняла Закон «Про захист прав споживачів».

За словами М.Азарова, створення умов для забезпечення громадян якісними товарами і послугами є одним з основних напрямків роботи уряду. «У підтримці балансу між інтересами влади, виробників і споживачів ми прагнемо до відкритого партнерства, ефективному функціонуванню ринку, що дасть можливість забезпечити рівень життя українців згідно зі стандартами Європейської співдружності. У цей день висловлюю слова щирої вдячності працівникам державних органів і громадських організацій, які присвятили себе справі захисту прав споживачів», - наголосив М.Азаров.

Він висловив упевненість, що ведення зваженої споживчої політики і в подальшому сприятиме економічному розвитку держави, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, поліпшенню якості життя українського народу.