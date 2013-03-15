Кличко переконував європарламент ввести санкції проти українських чиновників

Лідер партії “УДАР” переконаний, що настав час персональних санкцій проти українських високопосадовців. Про це Віталій Кличко говорив у Брюсселі з керівниками європейських інституцій, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

За інформацією прес-служби, в Брюсселі В.Кличко провів зустрічі з головою комітету Європарламенту з іноземних справ Ельмаром Броком, президентом Європейської Народної Партії Вільфредом Мартенсом та головою групи ЄНП у парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Яцеком Саріуш-Вольскі. Також В.Кличко передав листи Високому представнику ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та Президенту Європарламенту Мартіну Шульцу.

“Сьогодні своїми діями у внутрішній і зовнішній політиці українська влада веде країну до встановлення диктатури та міжнародної ізоляції. Демократичний світ не розуміє, як можна говорити про європейські прагнення, порушуючи усі права і свободи громадян та намагатися підписати Угоду про асоціацію з ЄС, одночасно обговорюючи якісь формати долучення до Митного Союзу”, – наголосив В.Кличко.

За його словами, українська влада на чолі з Президентом Віктором Януковичем повинна усвідомлювати серйозність наслідків своїх дій. “Громадяни України не мають бути заручниками такої політики влади. Тому міжнародні санкції повинні стосуватися не України загалом та її громадян, а високопосадовців, з реальними прізвищами і посадами. Ці санкції повинні позбавити українську владу можливості ховати свої статки за кордоном і почуватися безкарними за корупційні дії, порушення прав і свобод громадян, вибіркове правосуддя, знищення парламентаризму. “УДАР” пропонує розслідування щодо рахунків українських високопосадовців, прокурорів та суддів , бізнес-операцій та їхнього майна за кордоном”, - зазначив В.Кличко.

Він запевнив, що партія “УДАР” послідовно виступає за приєднання України до європейського співтовариства та здійснення усіх необхідних для цього кроків. Зокрема підписання Угоди про асоціацію з ЄС і створення зони вільної торгівлі.

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