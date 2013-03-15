Ситуація з Митним союзом проясниться через 4 місяці

Москва. Протягом 4 місяців міжвідомча експертна робоча група з вироблення рекомендацій і механізмів щодо поглиблення співробітництва з Митним союзом та ЄЕП має завершити роботу і представити свої напрацювання на розгляд уряду.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ сказав урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян у ході міжнародного економічного форуму держав-учасників СНД “Виклики сучасності і перспективи розвитку інтеграції на просторі Співдружності” у Москві.

“На доручення президента та прем’єр-міністра створено міжвідомчу експертну робочу групу з вироблення рекомендацій і механізмів щодо поглиблення співробітництва з Митним союзом та ЄЕП, яку я очолюю. Така робота вже проводиться протягом місяця”, - сказав В.Мунтіян.

За його словами, ця робоча група має розробити різні сценарії співробітництва у галузевих сферах, співробітництва по лінії Кабміну України та Євразійської економічної комісії у сфері торгівлі та технічного співробітництва.

Він зауважив, що в цю групу входять науковці, податківці, митники та представники інших відомств, які спільно мають розробити реальні, не заполітизовані оцінки та доповісти їх уряду.

“Ця робота буде завершена через чотири місяці”, - наголосив В.Мунтіян і запевнив, що на сьогодні зарано говорити про асоційоване членство України у Митному союзі і тим більше про вступ.

“Я думаю, ми на це не підемо, у тому числі через політичну ситуацію, щоб країну не розколоти. Поки треба все підрахувати”, - наголосив він.

В.Мунтіян вважає, що на сьогодні Україні було б корисно спробувати отримати статус спостерігача при Євразійській економічній комісії Митного союзу та ЄЕП.

На його думку, у такій ситуації представники України бачили б як розробляються і приймаються різноманітні документи у ЕЄП що в цілому дозволило б тримати “руку на пульсі”.

“Якби там були наші представники, то від цього ми б тільки виграли”, - зауважив він.