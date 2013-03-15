Анонс на 18 березня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нові побори для українців: спецмито на імпорт нових легкових автомобілів". Уряд знову наступив на «старі граблі» і ввів спецмито - новий побір на українців, які планують купити іномарку. Як результат імпортовані автомобілі 1000 - 22000 см3 подорожчають на 7,8 - 15,6%. Учасники: ген.директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко; ген.директор ТОВ «Ніссан Україна» Андрій Нестеренко; ген.директор «Сітроен Україна» Лоїк Сібрак; ген.директор ТОВ «Віннер Імпортс Україна» Богдан Кульчицький; ген.директор «Порше Україна» Мар'ян Словік (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті для ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

* Прес-конференція міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького щодо ситуації в енергетичній галузі України, а також перспективи отримання енергетичної незалежності за результатами міжнародних переговорів під час візитів до Брюсселя, Туркменістану та Азербайджану.

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