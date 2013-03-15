ТОП-10 (15 березня)

Профіцит зовнішньої торгівлі України в січні становив 15,8 млн дол.

Україна хоче долучитися до створення «зернової двадцятки»

Прасолов: питання про асоційоване членство України в МС зараз не обговорюється

У країн СНД відсутній консенсус щодо доступу до трубопровідного транспорту

Україна розраховує до травня завершити переговори щодо ЗВТ у рамках СНД

Ситуація з Митним союзом проясниться через чотири місяці

Україна посіла 78 позицію в Індексі людського розвитку серед 187 країн світу

Азаров пропонує імпортерам подумати про те, як не допустити подорожчання автомобілів

Президент наказав Кабміну захистити вітчизняних нафтопереробників

Янукович доручив до кінця червня укласти договори з інвесторами для LNG-терміналу

***

Профіцит зовнішньої торгівлі України в січні становив 15,8 млн дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні 2013 року становило 15,8 млн дол. проти від’ємного сальдо 60,5 млн дол. за січень 2012 року, повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема в січні 2013 року проти січня 2012 року експорт товарів з України скоротився на 3,7% - до 5,126 млрд дол., імпорт - на 5,1%, до 5,111 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,00 (у січні 2012 року – 0,99).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами зі 180 країн світу.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі з найбільшим торговим партнером України - Росією в січні 2013 року скоротився до 586,07 млн дол. з 840,26 млн дол. за січень 2012 року. Росія є основним постачальником в Україну енергоносіїв.

За підсумками січня 2013 року імпорт природного газу зменшився на 3,2% порівняно з січнем 2012 року - до 1,018 млрд дол., при цьому імпорт сирої нафти (включаючи газовий конденсат) - на 78,4%, до 60,4 млн дол., імпорт кам'яного вугілля - на 56,9%, до 145,87 млн дол.

У січні 2013 року Україна скоротила на 19% експорт чорних металів - до 1,152 млрд дол., при цьому експорт виробів з чорних металів зменшився на 44,8% - до 136,4 млн дол.

Імпорт машин, устаткування та механізмів, а також електротехнічного обладнання в січні 2013 року проти січня 2012 зріс на 5,6% - до 721,51 млн дол., експорт зріс на 9,1% - до 471 млн дол.

Україна в січні 2013 року скоротила експорт наземних транспортних засобів, літаків та кораблів на 29,4% - до 292,18 млн дол., при цьому імпорт зменшився на 24,2% - до 321,58 млн дол.

Експорт зернових у січні 2013 року проти аналогічного місяці 2012 року зріс на 6,2% - до 555,08 млн дол., загалом експорт продуктів рослинного походження зріс на 17,2% - до 796,85 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньоторговельного балансу України у 2012 році становив 9,027 млрд дол. проти також дефіциту у розмірі 6,657 млрд дол. у 2011 році.

За підсумками 2012 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15,848 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 6,821 млрд дол. проти 14,214 млрд дол. і 7,557 млрд дол., відповідно, у 2011 році.

***

Україна хоче долучитися до створення «зернової двадцятки»

Міністерство агарної політики і продовольства України та Європейський банк реконструкції та розвитку продовжать співпрацю щодо розвитку проектів в українському агросекторі. ЄБРР продовжить інвестувати в український бізнес. Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка та директора Департаменту агробізнесу ЄБРР Жиля Меттеталя, повідомляє прес-служба відомства.

Під час зустрічі М.Присяжнюк сказав, що для розвитку вітчизняного аграрного сектору є важливими ті проекти, які фінансує ЄБРР в Україні.

«Я задоволений тим, що всі проекти, які ви підтримуєте в сільському господарстві України шляхом кредитування, є успішними. І з кожним роком лінія сільгосппродуктів, які виробляють кредитовані Банком українські підприємства, розширюється. Це дуже важливо», - зазначив М.Присяжнюк.

Також міністр поінформував Ж.Меттеталя, що під час візиту до Франції та зустрічі з міністром сільського господарства, харчової промисловості та лісового господарства Франції Стефаном Ле Фолем обговорювалося питання щодо створення «Зернової двадцятки». До цієї організації мають увійти найбільші світові виробники зерна. Зі слів М.Присяжнюка, Україна готується долучитися до зазначеної ініціативи.

Ж.Меттеталь висловив підтримку ініціативи міністра сільського господарства Франції щодо створення «Зернової двадцятки» світових виробників зерна, вагоме місце в якій може посісти Україна. Він також вказав на високий рівень українських компаній, з якими співпрацює ЄБРР.

Він нагадав, що загальний обсяг інвестицій ЄБРР в аграрний бізнес України на сьогодні вже перевищує 1,5 мільярда доларів.

Щодо подальшої співпраці, то сторони домовилися продовжити співробітництво у виробництві зернових, птахівництві та машинобудуванні. Окрім того, учасники зустрічі обговорили впровадження спільних проектів у цукроварінні, агролізингу, а також тваринництві, зокрема, молочарстві.

***

Прасолов: питання про асоційоване членство України в МС зараз не обговорюється

Зараз не обговорюється питання про надання Україні статусу асоційованого члена в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов сказав журналістам у кулуарах 57-го засідання Економічної ради СНД у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Зараз не обговорюється питання про надання Україні статусу асоційованого члена (у Митному союзі - УНІАН). Наскільки мені відомо, в Митному союзі навіть немає такого поняття - асоційований член», - сказав І.Прасолов.

Він наголосив, що Україна продовжує вивчати питання співпраці з Митним союзом.

«Є економічні дослідження - як спільні україно-російські, так і суто українських економічних інститутів. Є різні погляди, різні позиції, тому питання знаходиться на стадії вивчення», - наголосив він.

І.Прасолов запевнив, що подальші дії робитимуться виключно на основі економічних інтересів.

«Аргументи, які важливі для нас, й тому ми продовжуємо обговорювати ці питання, дивитися на них із різних сторін, насамперед виходячи з економічних інтересів», - сказав міністр і додав, що від такої співпраці український народ повинен стати багатшим.

Водночас І.Прасолов зазначив, що СНД є для України найважливішим напрямком торгово-економічної співпраці. За його словами, частка країн СНД становить 42% у загальному товарообороті України.

«Найголовніше, що на ринок СНД поставляється продукція з високою доданою вартістю. Це наші традиційні ринки, і наше завдання - розширювати і поглиблювати їх», - сказав І.Прасолов.

Як повідомляв раніше УНІАН, орієнтовно у квітні Президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

6 березня Президент України Віктор Янукович на прес-конференції в Каневі (Черкаська обл.) заявив, що під час останніх переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

За словами В.Януковича, вони домовилися продовжити цю роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

Президент також зазначив, що після цієї роботи протягом півтора - максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

***

У країн СНД відсутній консенсус щодо доступу до трубопровідного транспорту

У країн СНД поки відсутня єдина думка щодо угоди про вільний доступ до трубопровідного транспорту.

Про це директор департаменту економічного співробітництва Виконкому СНД Андрій Кушніренко сказав журналістам у кулуарах 57-го засідання Економічної ради СНД у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Відбулися два засідання робочих груп. Виявилися різні точки зору з цього приводу. Робота йде і вона закінчитися не завтра. Сторони не дійшли висновку, що угода неможлива. Треба працювати», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, найбільш проблемним питанням є «свобода транзиту».

Він наголосив, що сторони вирішили продовжити роботу й шукати компроміси.

А.Кушніренко нагадав, що проект угоди був розроблений і розісланий державам-членам СНД.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року країни - учасники Зони вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД почали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка зокрема дозволить Україні отримати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Згідно ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасниці договору повинні вступити в переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом та завершити такі переговори протягом шести місяців після набуття договором чинності. Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНД було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ зокрема підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови та Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

***

Україна розраховує до травня завершити переговори щодо ЗВТ у рамках СНД

Україна розраховує завершити до травня переговори щодо угоди про вільну торгівлю послугами в рамках СНД.

Про це міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов сказав журналістам у кулуарах 57-го засідання Економічної ради СНД у Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми хочемо вийти на фінальні документи до травня. Постараємося, коли буде зустріч глав урядів, щоб цей документ був підписаний», - сказав І.Прасолов. При цьому він нагадав, що Україна стала ініціатором створення зони Вільної торгівлі в рамках Співдружності.

«Зараз на порядку денному стоїть питання про підписання договору щодо створення зони вільної торгівлі послугами», - зазначив І.Прасолов.

За його словами, близько 20 млрд дол. складає український оборот послуг, з них 7,3 млрд - припадає на країни СНД.

Директор департаменту економічного співробітництва Виконкому СНД Андрій Кушніренко сказав журналістам, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, що у Виконкомі СНД розраховують до кінця року погодити на рівні експертів угоду про вільну торгівлю послугами в рамках Співдружності.

«Можна собі уявити, що узгоджений на рівні експертів, не урядів, текст до кінця цього року буде», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, після цього він буде винесений на внутрішньодержавні процедури.

Він зазначив, що в цій роботі також є суперечності, але вони носять робочий характер і не є принциповими.

***

Ситуація з Митним союзом проясниться через чотири місяці

Протягом 4 місяців міжвідомча експертна робоча група з вироблення рекомендацій і механізмів щодо поглиблення співробітництва з Митним союзом та ЄЕП має завершити роботу і представити свої напрацювання на розгляд уряду.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ сказав урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян під час міжнародного економічного форуму держав-учасників СНД “Виклики сучасності і перспективи розвитку інтеграції на просторі Співдружності” у Москві.

“На доручення президента та прем’єр-міністра створено міжвідомчу експертну робочу групу з вироблення рекомендацій і механізмів щодо поглиблення співробітництва з Митним союзом та ЄЕП, яку я очолюю. Така робота вже проводиться протягом місяця”, - сказав В.Мунтіян.

За його словами, ця робоча група має розробити різні сценарії співробітництва у галузевих сферах, співробітництва по лінії Кабміну України та Євразійської економічної комісії у сфері торгівлі та технічного співробітництва.

Він зауважив, що до цієї групи входять науковці, податківці, митники та представники інших відомств, які спільно мають розробити реальні, не заполітизовані оцінки та доповісти їх уряду.

“Ця робота завершиться через чотири місяці”, - наголосив В.Мунтіян і запевнив, що на сьогодні зарано говорити про асоційоване членство України у Митному союзі і тим більше про вступ.

“Я думаю, ми на це не підемо, у тому числі через політичну ситуацію, щоб країну не розколоти. Поки що треба все підрахувати”, - наголосив він.

В.Мунтіян вважає, що на сьогодні Україні було б корисно спробувати отримати статус спостерігача при Євразійській економічній комісії Митного союзу та ЄЕП.

На його думку, у такій ситуації представники України бачили б як розробляються і приймаються різноманітні документи у ЕЄП, що в цілому дозволило б тримати “руку на пульсі”.

“Якби там були наші представники, то від цього ми б тільки виграли”, - зауважив він.

***

Україна посіла 78 позицію в Індексі людського розвитку серед 187 країн світу

Україна посіла 78-му позицію в Індексі людського розвитку (ІЛР) зі 187-ми країн світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації Доповіді про людський розвиток-2013 «Піднесення Півдня: людський прогрес у багатоманітному світі» повідомила виконувач обов’язків Постійного представника ПРООН в Україні Рікарда Рігер.

Вона відзначила, що значення ІЛР України за 2012 рік становить 0,74. «Це в категорії «високий рівень розвитку» - додала Р.Рігер і відзначила, що такий же показник має Македонія.

Водночас за період з 1990 до 2012 року значення ІЛР України зросло з 0,714 до 0,74, або на 4% чи в середньому приблизно на 0,2% за рік, зауважила Р.Рігер.

«Багато людей порівнюють, якою країна була раніше і чи вона перегнала інші країни, чи ні. Справа не в тому, чи ви перегнали інші країни, справа в тому, що в абсолютних величинах ви покращуєте власний індекс людського розвитку в країні», - сказала вона.

Крім того, Р.Рігер наголосила, що з 1980 року в Україні знизилася тривалість життя населення. «З точки зору тривалості життя Україна сьогодні у гіршому становищі, ніж була у 1980 році», - додала експерт.

Водночас, вона відзначила покращання стану освіти в Україні, що позитивно впливає на ІЛР країни. Проте, валовий національний дохід на душу населення, за словами Р.Рігер, з 1990 до 2012 року зменшився приблизно на 22%.

«Індекс людського розвитку по Україні нижчий, ніж середній по країнах категорії «високого рівня розвитку» і нижчий за середній по Європі та СНД», - констатувала Р. Рігер.

Крім того, Індекс ґендерної нерівності в Україні становить 0,338, що ставить її в індексі за 2012 рік на 57 місце серед 148 країн. При цьому, Казахстан та Російська Федерація за цим індексом займають 51 позицію.

Також у доповіді сказано, що в Україні 2,2% населення живе у багатовимірній бідності, і ще 1% є вразливим до таких депривацій. Кількість людей, які живуть у багатовимірній бідності, в Казахстані та Росії дорівнює 0.6% та 1.3% відповідно.

Індекс людського розвитку – це підсумкова міра для оцінювання довготривалого прогресу в трьох основних вимірах людського розвитку: довгому та здоровому житті, доступі до освіти та гідному рівні життя.

У Доповіді про людський розвиток за 2013 рік представлені значення і рейтинги ІЛР для 187 країн та визнаних ООН територій, разом з ІЛР, скоригованим на нерівність, для 132 країн, Індексом гендерної нерівності для 148 країн та Багатовимірним індексом бідності для 104 країн.

***

Азаров пропонує імпортерам подумати про те, як не допустити подорожчання автомобілів

Прем'єр-міністр Микола Азаров пропонує імпортерам подумати про заходи з недопущення зростання вартості автомобілів.

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Що ми маємо зараз? Протягом останнього року вітчизняні автовиробники практично зупинилися. Вони не витримали конкуренції з дешевшими імпортними автомобілями, що завозяться як із Росії, так і з інших країн. А це десятки тисяч людей фактично залишилися без роботи. В усіх країнах світу, особливо в період кризи, держава передусім підтримує вітчизняного товаровиробника і думає про те, як зберегти робочі місця для своїх власних громадян. А купуючи імпортний автомобіль, ми, перш за все, вкладаємо гроші в розвиток інших країн, а не своєї власної", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, цей захід вимушений і тимчасовий, і як тільки ситуація виправиться, безумовно, його буде скасовано.

"А наші імпортери повинні подумати про те, щоб максимально здешевити витрати, і ми готові з ними зустрічатися й допомагати їм у цьому, і не збільшувати вартість імпортних автомобілів. Ми також розуміємо, що в цій галузі також є робочі місця, також працюють люди, і тому ми б не хотіли завдавати збитків цій важливій і потрібній справі, тому що ми чудово розуміємо, що вітчизняний автовиробник не може сьогодні повністю закрити потреби наших людей в автотранспорті", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковано у газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня опублікування.

Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і дилерів (ВАІІД) не виключає можливості припинити ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

Згідно з повідомленням ВАІІД, у результаті введення спецмита ціни на автомобілі об'ємом 1-1,5 літра виростуть на 7,8%, а на автомобілі 1,5-2,2 літра - на 15,6%.

***

Президент наказав Кабміну захистити вітчизняних нафтопереробників

Президент України Віктор Янукович доручив уряду до кінця березня 2013 року вжити заходів із захисту вітчизняних нафтопереробників від недобросовісної конкуренції під час імпортування нафтопродуктів до України.

Про це йдеться у «Національному плані дій на 2013 рік із упровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

«Вжити заходів із захисту внутрішнього ринку і інтересів вітчизняних товаровиробників від недобросовісної конкуренції під час здійснення імпорту нафтопродуктів в Україну», - сказано в документі.

«Індикатор виконання – проведення антисубсидарного розслідування про завдання шкоди національному виробникові моторних палив і, за його результатами, ухвалення відповідного рішення», - йдеться у документі.

Відповідальними за виконання доручення є прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України, що забезпечує виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сфері енергетики, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля.

Довідка УНІАН. За повідомленнями у ЗМІ в березні 2013 року Мінекономрозвитку зареєструвало скаргу чотирьох українських нафтопереробників про порушення антисубсидарного розслідування відносно імпорту нафтопродуктів з Білорусі.

На підставі скарг Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі може розпочати антисубсидарне розслідування відносно імпорту нафтопродуктів з Білорусі, розслідування може тривати до року.

Нафтопереробні заводи України у січні 2013 року скоротили обсяги первинної переробки нафти до 0,2 млн тонн, що на 64% менше від показника січня 2012 року

В Україні діють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

***

Янукович доручив до кінця червня укласти договори з інвесторами для LNG-терміналу

Президент України Віктор Янукович доручив Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестицій) і міністерству енергетики та вугільної промисловості до кінця червня 2013 року укласти договори з інвесторами для будівництва LNG-терміналу.

Про це йдеться в «Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентноздатна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України Віктора Януковича №128 від 12 березня 2013 року.

Також у документі зазначається, що в травні 2013 року Держінвестицій і Міненерговугілля повинні провести конкурс із вибору інвестора на будівництво та експлуатацію LNG-терміналу.

Крім того, Президент доручив у вересні укласти договори між компанією-оператором LNG-терміналу і суб'єктом, на якого покладено обов'язок із забезпечення гарантій завантаження потужностей терміналу.

Згідно з документом, до кінця року планується початок будівництва газотранспортної частини національного проекту, зокрема, початок будівництва окремих частин LNG-терміналу (технологічної, морської, газотранспортної).

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) скасувало тендер на виконання передпроектних робіт для «LNG-терміналу».

Крім того, агентству не вдалося залучити 165 млн євро, необхідні для фінансування першочергової морської частини будівництва «LNG-терміналу».

17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. 30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році. Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний «LNG-термінал» - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська обл.); наземний «LNG-термінал» - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний «LNG-термінал» у районі м. Очаків (Миколаївська обл.); наземний «LNG-термінал» у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська обл.); офшорний «LNG-термінал» у районі Одеси (у відкритому морі).

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН