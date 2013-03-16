У Казахстані опозиція виносить на референдум питання про вихід країни з Митного союзу

У Казахстані опозиція ініціює загальнонаціональний референдум, на який будуть винесені питання про вихід республіки з Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору, про повернення державі приватизованих стратегічних підприємств, про заборону на будівництво атомної станції та про введення виборності акимів (голів адміністрацій) усіх рівнів.

Як передає РІА «Новости», в Алма-Аті відбулися збори ініціативної групи з референдуму. У засіданні, за інформацією організаторів, взяли участь 500 делегатів зі всіх регіонів республіки. Відповідно до законодавства така кількість громадян, які представляють всі регіони республіки, має право ініціювати референдум.

Серед підприємств, на повернення яких у держвласність наполягають ініціатори референдуму, згадані металургійні корпорації Kazakhmys, ENRC, Арселор Міттал Теміртау, Казцинк і Народний банк Казахстану.

За чинним законодавством документи, ухвалені на зборах, підлягають передачі до Центрвиборчкому, який за підсумками перевірки має видати ініціаторам референдуму підписні листи. Для проведення референдуму ініціаторам необхідно зібрати не менш як 200 тисяч підписів.

Рішення про створення МС РФ, Білорусі і Казахстану було прийнято в 2006 році. МС передбачає створення єдиної митної території, в межах якої не застосовуються митні збори і обмеження економічного характеру, за винятком спеціальних захисних, антидемпінгових і компенсаційних заходів. У рамках МС застосовується єдиний митний тариф. З 1 січня 2012 року на просторі РФ, Білорусії і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). Передбачається, що всередині ЄЕП буде забезпечено вільне переміщення товарів, послуг і капіталів через держкордони країн-учасниць.

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