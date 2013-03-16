Екіпаж 34-ї експедиції на МКС повернувся на Землю

Москва. Екіпаж 34-ї експедиції на МКС благополучно повернувся на Землю, стан членів екіпажу добрий.

Про це УНІАН повідомили у Центрі управління польотами.

«16 березня 2013 р. о 7-й годині 6 хвилин за московським часом на північний схід від міста Аркалик приземлився апарат транспортного пілотованого корабля «Союз ТМА-06М» з міжнародним екіпажем. Всі операції зі спуску з орбіти і приземлення пройшли без зауважень. Самопочуття членів екіпажа, які повернулися на Землю, добре», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що Олег Новицький, Євген Тарєлкін і Кевін Форд стартували з космодрому Байконур 23 жовтня 2012 року. За час польоту вони провели заплановані науково-прикладні дослідження, виконали роботи з дооснащения станції новим устаткуванням.

Час перебування в космічному польоті екіпажа пілотованого корабля «Союз ТМА-06М» становив 143 доби 16 годин 14 хвилин.

На станції до прибуття наступного пілотованого корабля продовжать роботу учасники 35-ї тривалої експедиції на МКС росіянин Роман Романенко, канадець Кріс Хадфілд і американський астронавт Томас Машбьорн.

Як повідомляв УНІАН, повернення космонавтів мало відбудуться 15 березня, але було перенесене через погану погоду в районі посадки.