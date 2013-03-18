ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «НБУ заборонить ряд готівкових операцій на небанківському фінансовому ринку» пише: відповідну постанову регулятора зареєстровано в Мін'юсті і набуде чинності після офіційного опублікування...

http://delo.ua/finance/nbu-zapretit-rjad-nalichnyh-operacij-na-nebankovskom-finansovom-ry-199762/

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Також «Дело» в публікації «Реконструкцію заводу Нусенкіса прогарантує Кабмін?» пише: на метзаводі «Донецьксталі» оголосили про початок другого етапу реконструкції виробництва. Донецька обласна влада пообіцяла клопотати перед Кабміном про надання проекту держгарантій за кредитами...

http://delo.ua/business/rekonstrukciju-zavoda-nusenkisa-progarantiruet-kabmin-199788/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна мастить світ», в якому пише: Україна, і без того є лідером з експорту соняшникової олії на зовнішні ринки, зуміла за півроку наростити його поставки більш ніж на чверть. Однак сталося це не завдяки підвищенню врожайності соняшнику або зростанню ефективності переробки загалом по галузі, відзначають експерти, а переважно за рахунок збільшення конкуренції за сировину в Україні та сприятливої ​​ринкової кон'юнктури. Так що зростання експорту за підсумками року, скоріше за все, буде не настільки значним...

http://www.kommersant.ua/doc/2148792

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Торгівля позитивом» пише: вперше за чотири роки в січні зафіксовано позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами. Цьому сприяли низький попит на імпортні енергоносії і автомобілі, а також збереження високих темпів зростання експорту устаткування, хімічної продукції та зернових. Однак збереження позитивного сальдо в подальшому малоймовірно, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2148789

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«Сегодня» в публікації «Газ для України подешевшає на 160 доларів - експерт» пише: завдяки новим домовленостям з російським «Газпромом» український «Нафтогаз» нарешті стане беззбитковим...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Gaz-dlya-ukrainy-podesheveet-na-160-ekspert.html

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Також «Сегодня» в публікації «Паспорти українцям робитимуть швидше» пише: президент розпорядився скоротити терміни видачі закордонних та внутрішніх паспортів...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Pasporta-ukraincam-budut-delat-bystree.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Кіпрська «націоналізація» поверне в Росію капітали, що втекли» пише: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не відкидає, що фіскальна політика ЄС та Кіпру змусить європейський бізнес звернути увагу на Росію...

http://izvestia.ru/news/546856

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Також «Известия» в публікації «Мінфін пропонує пересадити пасажирів РЗ на літаки» пишуть: понад 5 млрд рублів держсубсидій на далекі залізничні перевезення можуть передати авіакомпаніям. РЗ і Мінтранс - проти...

http://izvestia.ru/news/546762

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«Ведомости» в публікації «Порятунок Кіпру може коштувати російським вкладникам майже 2 млрд дол.» пишуть: у вихідні тисячі кіпріотів вишикувалися в черги до банкоматів, у більшості з них вже не залишилося готівки. Люди намагаються випередити парламент, якому сьогодні належить зробити вибір - забрати у вкладників 5,8 млрд євро або відмовитися від кредиту EC - МВФ у 10 млрд євро...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10131911/kipr_rasplatitsya_chuzhimi_dengami

(УНІАН)