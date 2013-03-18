Арбузов закликав Раду підтримати урядові законопроекти

Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов закликав Верховну Раду підтримати 19 урядових законопроектів, 8 з яких стосуються євроінтеграційних прагнень України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

С.Арбузов зазначив: “Я прошу підтримати 19 законопроектів уряду, 8 з яких є євроінтеграційні, а три - соціально важливі”.

“Прошу підтримки і сподіваюся, що всі ці законопроекти попадуть у порядок денний і будуть голосуватися”, - додав він.

Перший віце-прем’єр запевнив, що готовий відповідати на всі запитання, які є, зокрема в опозиції. Водночас він сказав: “Коли почнемо працювати, то всі ті питання, які сьогодні пролунали, або більшість їх пропаде”.

Він також наголосив, що на всі питання, які є у фракцій, він готовий дати відповідь, і зазначив: “Я запрошую всі фракції для обговорення цих питань до мене, до уряду”.

На думку С.Арбузова, співпраця уряду та Верховной Ради - це “запорука підвищення добробуту нашого населення”.