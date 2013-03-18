Києву повернули ділянку вартістю понад 6 млн грн на вулиці Богдана Хмельницького

Господарський суд задовольнив позов прокуратури Києва та зобов’язав ТОВ «Київміськексплуатація» повернути до комунальної власності 0,08 га землі вартістю понад 6 млн грн на вул. Богдана Хмельницького, 64 у Шевченківському районі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва, рішенням Київради у 2001 році земельну ділянку було передано комунальному підприємству «Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв» для експлуатації та обслуговування будинку дипломатичного призначення.

У 2010 році Київрадою було внесено зміни до цього рішення та земельну ділянку передано в користування ТОВ «Київміськексплуатація», з яким укладено договір оренди на 15 років.

Натомість, рішення Київради про передачу землі в оренду ТОВ «Київміськексплуатація» є незаконним, наголошується в повідомленні прокуратури.

Перевіркою встановлено, що це рішення ухвалено без розроблення відповідної проектної документації та за позовом прокуратури Києва у березні минулого року вже скасовано Київським апеляційним адміністративним судом.

За рішенням суду договір оренди з ТОВ «Київміськексплуатація» визнано недійсним і товариство зобов’язано повернути землю з незаконного володіння.