До Верховної Ради у п'ятницю запрошують весь склад Кабміну

У п’ятницю, 22 березня, до Верховної Ради на Годину запитань до уряду запросять весь склад Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Рибак під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту.

“У п’ятницю ми домовилися, що ми запросимо уряд у повному складі”, - сказав В.Рибак.

Він зазначив, що згідно з регламентом, народні депутати мають сформулювати свої запитання до уряду.

“Я передам ці питання. І ми розглянемо ці питання, які є в опозиції”, - сказав спікер.