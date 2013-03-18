Медведєв розповів про статус спостерігача у Євразійському економічному союзі

Москва. У Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі й Казахстану може бути передбачено статус спостерігача.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив на нараді з віце-прем'єрами.

«Що стосується різних категорій членства – чи то повноцінне членство, чи то статус спостерігача, звичайно, всі ці позиції потрібно максимально ретельно в договорі відрегулювати, тим паче, що ми розуміємо, на чому стоїть зараз це розрізнення», - сказав Д.Медведєв.

Він підкресливив, що країни «трійки» - Росія, Білорусь і Казахстан - Митний союз вже створили і тепер йдеться про створення Євразійського економічного союзу.

За його словами, потрібно як слід потрудитися, щоб завершити цю роботу в намічений термін. Водночас Д.Медведєв зазначив, що такі інтеграційні об'єднання легко не виникають.

У свою чергу, перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор Шувалов повідомив, що 29 травня ц.р. планується винести на розгляд Вищої економічної ради (до ради входять глави держав і урядів Митного союзу - УНІАН) проект договору про створення Євразійського економічного союзу.

За його словами, робота над цим документів йде «складно», оскільки вона має бути побудована за кількома блоками.

«Які це блоки? Перший і найважливіший – кодифікування всього того, що зараз утворює Митний союз і Єдиний економічний простір. Це дуже великий пласт законодавства нормативних документів. І цей блок, частково вже відредагований – оскільки ми працюємо за цим законодавством вже кілька років і дещо потрібно змінити, прийшов час, – цей головний блок кодифікування має бути забезпечений, і нам потрібно вже до травня 2014 року всі розбіжності зняти», - наголосив І.Шувалов.

Окрім цього, він повідомив, що окрема частина цього документа має відповісти на питання, яким чином визначається членство. Водночас він нагадав, що Киргизстан вже виявив бажання стати членом Митного союзу. І.Шувалов зазначив, що договір має передбачати різні етапи і варіанти для тих, хто намагається приєднатися до цього інтеграційного об'єднання, оскільки рух до повного членства буде поступовим.

Він повідомив, що країни «трійки» цікавляться досвідом Європейського Союзу.

«Також нашим партнерам – Киргизстану, Таджикистану та іншим державам, якщо вони захочуть, ми надамо можливість з нами працювати, добиваючись членства або просто володіння певним статусом», - сказав І.Шувалов.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу. 6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу. Він відзначив, що після цієї роботи упродовж півтора – максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії й України.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

Сьогодні, 18 березня, Д.Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливо.

«Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу може бути лише така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу і Економічного союзу», - наголосив Д.Медведєв.

За його словами, все решта – «це не членство, це може бути статус спостерігача, це щось інше»

«Наші українські друзі люблять поміркувати на тему приєднання «3+1» і так далі. «3+1» не буде. Або все, або нічого», - наголосив Д.Медведєв.