МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України у зв’язку із загостренням ситуації безпеки у Єгипті утриматися від поїздок до цієї країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, зокрема, не рекомендується їхати до таких міст як Каїр, Александрія, Асьют, Ісламія, Таба, Порт-Саїд, Суец, Сохаг, Бені-Суеф, Мінья, Кена, Фаюм, а також регіону Північний Синай.

Курортні міста Південного Синаю - Шарм Ель-Шейх, Таба, Нувейба, Дахаб – вважаються безпечними. Водночас, діставатись до цих курортів рекомендується лише повітряним шляхом.

З метою уникнення загроз для життя та здоров’я громадянам України, які перебувають у вказаних курортних містах, рекомендується проводити відпочинок у межах території готелю та утриматися від неорганізованих поїздок до міста та за його межі.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України у Єгипті за номером телефону +201000039648, який працює цілодобово або на телефон «гарячої лінії» Департаменту консульської служби МЗС України +38 044 238 16 57.