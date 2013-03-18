Москаль: для оформлення закордонного паспорта необхідно сплатити лише 170 грн

Для оформлення закордонного паспорта громадянина України достатньо сплатити 170 гривень, пише на своїй сторінці у Facebook народний депутат Геннадій Москаль.

Він зазначає, що до нього часто звертаються люди, які скаржаться на свавілля Державної міграційної служби. Для інформування громадян щодо вартості виготовлення закордонних паспортів Г.Москаль надає постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 5 лютого та 19 лютого 2013 року, в яких чітко зазначено, що для отримання закордонного паспорта громадянам України необхідно сплатити тільки державне мито в сумі 170 грн (за необхідності термінового оформлення вартість становить 340 грн).

«Усі інші квитанції, які вимагають підрозділи Державної міграційної служби, є незаконними і не підлягають ніякій оплаті. Згідно зі ст. 142 Конституції України, “судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими для виконання на всій території України”. Тому, щоб чиновники не вводили вас в оману і не вимагали протизаконних платежів, ідучи до Державної міграційної служби для оформлення закордонного паспорта, слід узяти з собою вказані постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, які набули законної чинності. І жодних незаконних платежів», - наголошує Г.Москаль.

Він розмістив фотокопії ухвал суду. У першій постанові - Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 5 лютого - повністю задовольняється апеляційна скарга громадянина Ігоря Блюменталя на постанову Запорізького адмінсуду від 1 серпня 2012 року, який визнав законною відмову видати закордонний паспорт через те, що І.Блюменталь сплатив лише держмито та відмовився сплачувати інші квитанції, що вимагала ДМС. Так, суд зобов’язав управління Державної міграційної служби видати І.Блюменталю паспорт громадянина України на підставі поданих ним документів.

19 лютого цей же суд задовольнив аналогічну скаргу громадянина Руслана Жирова.