Анонс на 19 березня

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться пряма лінія «Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб на єдиному податку», яку проведе журнал «Деньги». Учасники: Катерина Гривнак, начальник відділу платежів за землекористування та місцевих податків Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПСУ; Тетяна Федченко, начальник відділу оподаткування самозайнятих осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПСУ.

* Відбудеться прес-шоу з нагоди запуску нової послуги ВОЛІ - інтерактивного телебачення майбутнього. Учасники: ген.директор компанії ВОЛЯ Джордж Жембері; провідний український ІТ-експерт Станіслав Юрасов; партнери проекту: топ-менеджери провідних світових виробників обладнання, програмного забезпечення і постачальники контенту, керівництво провідних українських телекомунікаційних компаній.

* Відбудеться прес-конференція Прем'єр-міністра України Миколи Азарова для центральних, регіональних та іноземних ЗМІ. Планується, що з 14:00 до 16:00 на запитання журналістів відповідатимуть: перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, віце-прем'єр-міністри Юрій Бойко та Костянтин Грищенко.

* На порталі ЛІГА.net відбудеться Інтернет-конференція Віктора Шевченка, генерального директора компанії ТОВ "Заммлер Україна" на тему: "Особливості мультимодальних вантажоперевезень із Китаю до України: що треба знати?"

* Держенергоефективності України і 8 агроасоціацій підпишуть Меморандум про співпрацю. Учасники: Микола Пашкевич, голова Держенергоефективності; Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація»; Геннадій Новіков, голова Аграрного союзу України; Володимир Лапа, ген.директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Сергій Карпенко, директор Союзу птахівників України. Після церемонії підписання меморандуму відбудеться прес-брифінг.

* Прес-конференція на тему: «Тенденції розвитку фінансових ринків, підвищення фінансової грамотності українських і конструктор інвестиційних продуктів». РБК-Україна спільно з міжнародним фінансовим брендом Альпарі вперше представить унікальний фінансовий сервіс - конструктор інвестиційних продуктів. Учасники: ген.директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, головний редактор РБК-Україна Антон Підлуцький, директор інвестиційного департаменту Альпарі Олександр Новодворський, фінансовий аналітик Альпарі Олександр Михайленко.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як розірвати кабальні газові контракти». Директор юридичної компанії "Lions Litigate" Станіслав Батрин подав адміністративний позов на бездіяльність КМУ, оскільки останній не вживає необхідних заходів для розірвання кабальних газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Про політико-правові аспекти проблеми і перспективи її вирішення говоритимуть учасники прес-конференції. Учасники: Станіслав Батрин, канд.юрид.наук, директор юридичної компанії "Lions Litigate"; Володимир Василенко, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юрид. наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Заслужений юрист України, суддя Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, Олег Канівець, народний депутат України, голова ГО «Стратегічне партнерство», Олег Березюк, голова ГО «Українське юридичне товариство» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться конференція "Запуск програми IBM "Глобальний підприємець" в Україні". Учасники: Пенко Дінев, генеральний директор IBM в Україні; Володимир Семиноженко, голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України; Володимир Сорока, керівник підрозділу IBM Global Technology Unit (Ізраїль) Денис Довгополий, директор BVU Group.

* Прес-конференція на тему: «В Україні зафіксовано рекордний відкладений попит на IPO», присвячена ринку первинних розміщень (IPO) для українських компаній. Учасники: Віталій Шапран, член Українського товариства фінансових аналітиків, Андрій Дубецький, голова представництва Варшавської Фондової Біржі в Україні; Павло Мішустін, директор департаменту інвестиційно-банківських послуг Інвестиційної компанії «Альтана Капітал».

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