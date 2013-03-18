ТОП-10 (18 березня)

Янукович наказав розробити програму співпраці з Митним союзом

Парламент Кіпру переніс на 19 березня засідання з податку на вклади

Президент доручив Кабміну вдосконалити систему пенсійного забезпечення

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому зріс на 14,8%

Спад промвиробництва в Україні в лютому становив 6%

Прибуток банків України у січні-лютому скоротився на 34%

Янукович затвердив положення про Міндоходів, підпорядкувавши йому податкову міліцію

Кабмін створив Адміністрацію морських портів України

Автомобілісти обіцяють «автомобільний майдан», протестуючи проти спецмита на іномарки

Відкриття Одеського НПЗ заплановано на 29 березня - Ставицький

***

Янукович наказав розробити програму співпраці з Митним союзом

Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі до липня розробити середньострокову програму співпраці України з країнами Митного союзу.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

Місяць червень у документі визначено як остаточний термін розробки програми.

«Розробити програму співпраці України з державами Митного союзу: Республікою Білорусь, Республікою Казахстан і Російською Федерацією на середньострокову перспективу», - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2012 року В.Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

16 січня 2013 р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що Митний союз і Єдиний економічний простір відкриті для вступу інших країн СНД, але лише на повноправній основі, і відзначив, що нові учасники мають підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

На початку лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

В.Янукович заявив 14 березня на прес-конференції, що газові переговори з Росією відокремлені від переговорів про співпрацю України з Митним союзом РФ, Білорусі і Казахстану.

Міністр економічного розвитку України Ігор Прасолов 15 березня заявив, що питання про надання Україні статусу асоційованого члена у Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану зараз не обговорюється.

Нагадаємо, що деякі експерти вважають виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, не відібраний Україною у 2012 році, економічним шантажем з метою примусити Україну вступити до МС.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, який купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію із ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

***

Парламент Кіпру переніс на 19 березня засідання з податку на вклади

Парламент Кіпру скасував призначене на сьогодні засідання, на якому передбачалося затвердити програму фінансової стабілізації, і переніс його на вівторок, 19 березня, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Bloomberg.

"Парламентарії запитали додатковий час для вивчення ситуації, що створилася і переговорів з "трійкою" кредиторів - Єврокомісією, Європейським центральним банком і Міжнародним валютним фондом", - йдеться в повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, парламент Кіпру в понеділок, 18 березня, планував розглянути питання запровадження податку на банківські депозити в країні - умова надання екстреної фінансової допомоги від Єврогрупи і МВФ. Як заявило рейтингове агентство Moody's, параметри надання фінансової допомоги Кіпру негативні для всіх європейських кредиторів, а не тільки кіпрських.

Напередодні Євросоюз узгодив виділення Кіпру 10 млрд євро з 17 млрд, які необхідні економіці держави для ліквідації наслідків економічної кризи. Решта 7 млрд євро і пропонується вишукати шляхом введення податку на вклади.

Якщо допомогу Кіпр на отримає, на економіку острова чекає неминучий дефолт.

***

Президент доручив Кабміну вдосконалити систему пенсійного забезпечення

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до листопада-грудня 2013 року розробити пакет законопроектів з удосконалення системи пенсійного забезпечення, куди мають увійти законопроекти про впровадження обов'язкових корпоративних пенсійних схем як додаткове забезпечення за ризик для життя, а також законопроекти про адміністрування страхових внесків у накопичувальну систему загальнообов'язкового пенсійного страхування.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року.

Згідно з указом очільника держави, відповідальними за розробку законопроектів визначені Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів і Міністерство доходів і зборів України.

До листопада передбачається також запровадити можливість електронного перерахування внесків до накопичувального фонду, а також введення системи контролю використання коштів Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Верховна Рада прийняла закон про пенсійну реформу, який передбачав запуск другого - накопичувального і персоніфікованого - рівня пенсійної системи після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду України.

У 2012 році дефіцит Пенсійного фонду становив 27 млрд грн, а на цей рік дефіцит фонду запланований на 5,4 млрд грн менше.

У лютому 2013 року міністр соціальної політики Наталія Королевська ініціювала створення на базі Мінсоцполітики робочої групи з аналізу пенсійної реформи.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, а до 1 грудня 2013 року зросте до 949 грн.

***

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому зріс на 14,8%

Обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому 2013 року проти аналогічного періоду минулого року (у зіставних цінах) зріс на 14,8% і становив 117,47 млрд грн, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

Водночас найбільше зростання відзначене у Вінницькій області – на 18,7%, до 3,45 млрд грн, у Запорізькій області – на 18,5%, до 5,65 млрд грн, в АР Крим – на 18%, до 4,35 млрд грн і в Луганській області — на 17,7%, до 4,77 млрд грн.

Довідка УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі України у 2012 році проти 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Зростання обороту роздрібної торгівлі в Україні у січні-лютому 2012 року проти січня-лютого 2011 року становило 14,6%.

***

Спад промвиробництва в Україні в лютому становив 6%

В Україні спад промислового виробництва в лютому 2013 року порівняно з лютим 2012 року становив 6%, з січнем 2013 року – 0,6%, а за підсумками січня-лютого 2013 року (проти аналогічного періоду 2012 року) – 4,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в лютому (до лютого 2012 року) зростання зафіксоване у видобувній промисловості та розробці кар'єрів – на 0,9%, зокрема, у видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 1,4%, видобутку металевих руд – на 4,3%, при цьому у видобутку нафти зафіксовано спад 9%.

Також зростання зафіксоване у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 3%, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармпрепаратів – на 21,9%, виробництві виробів із дерева, паперу і поліграфічної діяльності – на 8,4%.

В цілому, у лютому 2013 року проти лютого 2012 року більшість галузей показали спад, при цьому найбільший спад обсягів виробництва зафіксовано у виробництві електричного устаткування – на 33,7%, виробництві коксу, продуктів нафтопереробки – на 22,1%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 22,1%. У металургійному виробництві спад становив 6,6%, у машинобудуванні – 11,4%.

Також повідомляється, що в лютому 2013 року проти лютого 2012 року в розподілі води, газу і електроенергії зафіксовано спад 17,2% проти січня 2013 року – 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у січні 2013 року порівняно з січнем 2012 року становив 3,2%.

В Україні спад промвиробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

***

Прибуток банків України у січні-лютому скоротився на 34%

Прибуток банків України у січні-лютому 2013 року становив 788 млн грн, що на 34% менше показника січня-лютого 2012 року (1,2 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, доходи банків у січні-лютому 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, збільшилися на 10% - до 25,426 млрд грн, витрати - на 12,6% і становили 24,638 млрд грн

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України у січні 2013 року становив 580 млн грн, що на 11% менше показника січня 2012 року.

Українські банки за підсумками 2012 року отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

***

Янукович затвердив положення про Міндоходів, підпорядкувавши йому податкову міліцію

Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України

Відповідний указ 18 березня 2013 року розміщено на сайті глави держави.

В указі наголошується, що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються.

Президент встановив, що у складі Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів утворюються та діють підрозділи податкової міліції.

Міністр доходів і зборів України здійснює повноваження, пов'язані з прийняттям, проходженням та звільненням зі служби осіб рядового і начальницького складу податкової міліції, які проходять службу у складі Міністерства доходів і зборів України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Відповідно положення, за посадовими особами органів державної податкової та митної служб та особами рядового і начальницького складу податкової міліції, які переходять на службу до Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, членами їх сімей зберігаються умови оплати праці та матеріального забезпечення, пільги та інші соціальні гарантії (у тому числі медичне обслуговування, санаторно-курортне та пенсійне забезпечення), встановлені відповідно до законодавства для посадових осіб органів державної податкової та митної служб та осіб рядового і начальницького складу податкової міліції та членів їх сімей.

Також указом вносяться зміни до низки нормативних актів України.

Відповідно до самого положення, Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики; забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Міндоходів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів створене 24 грудня 2012 року шляхом реорганізації Державної податкової служби України і Державної митної служби.

Міністром доходів і зборів Президент призначив Олександра Клименка – колишнього голову ДПСУ.

***

Кабмін створив Адміністрацію морських портів України

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про реорганізацію державних підприємств морського транспорту і утворення державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Відповідне розпорядження № 133 від 4 березня розміщено на сайті уряду.

У перелік підприємств, які будуть реорганізовані, увійшли державні морські торгові порти: Миколаївський; Іллічівський; порт "Южний"; Маріупольський; Севастопольський; Херсонський; Керченський; Феодосійський; Ялтинський; Бердянський; Білгород-Дністровський; Євпаторійський; Ізмаїльський; Ренійський; Скадовський; "Усть-Дунайськ"; спеціалізований морський порт "Октябрьск"; ДП "Дельта-Лоцман" і Державна компанія "Керченська поромна переправа".

Як повідомляв УНІАН, створення Адміністрації морських портів України передбачено законом «Про морські порти Украіни», підписаним президентом 8 червня 2012 р.

АМПУ повинна бути створена до 14 червня 2013 року. Виконувачем обов'язків начальника АМПУ може бути призначений начальник Одеського морського торгового порту (ОМТП) Юрій Васьков.

***

Автомобілісти обіцяють «автомобільний майдан», протестуючи проти спецмита на іномарки

Всеукраїнська рада автомобілістів готова до акцій протесту у разі введення спецмит на імпорт автомобілів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і ділерів (ВААІД) Олег Назаренко.

«Всеукраїнська рада автомобілістів, що налічує 623 тис. членів, повідомила про готовність проводити «автомобільний майдан» і акції протесту», - повідомив О.Назаренко.

Голова ВААІД також повідомив, що дії асоціації підтримують і 83 автомобільних клуби України, зокрема автоклуби Криму і Львова, які теж готові до акцій протесту.

За його словами, асоціація сподівається вийти на діалог з урядом і скасувати рішення про введення спецмит.

«Ми зараз сподіваємося вийти на діалог з урядом і розв’язати все мирно і добре», - сказав О.Назаренко.

Він нагадав, що в 2009 році у зв'язку з підвищенням податкового збору автомобілісти заблокували Верховну Раду.

«Вперше в історії не тільки України, а й СНД, верховний орган скасував ухвалене ним самим рішення про підвищення податків. Я сподіваюся, що це буде другий випадок, коли це рішення буде скасовано», - сказав О.Назаренко.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більш ніж 1000 куб. см, але не більш ніж 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більш ніж 1500 куб. см, але не більш ніж 2200 куб. см.

Відповідне рішення опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» і набуває чинності через 30 днів з дня публікації. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

Всеукраїнська асоціація імпортерів і ділерів не виключає можливості припинити ввезення автомобілів до України, починаючи з другої половини квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів є добровільною громадською некомерційною організацією, створеною в 1999 році для координації зусиль, спрямованих на захист законних прав і фінансово-економічних інтересів підприємців - операторів автомобільного ринку України, розвитку і регулювання автомобільного ринку України.

Метою діяльності асоціації є координація і об'єднання зусиль учасників для захисту економічних, виробничо-технічних і соціальних інтересів, організація автомобільного ринку в Україні на цивілізованих засадах добросовісної конкуренції та взаємодії на основі загальної зацікавленості.

***

Відкриття Одеського НПЗ заплановано на 29 березня - Ставицький

Відкриття Одеського нафтопереробного заводу, що простоював з жовтня 2010 року з ініціативи колишнього власника, - компанії «ЛУКОЙЛ», заплановано на 29 березня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Урочисте відкриття одеського НПЗ планується 29 березня», - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, якими можуть бути шляхи доставки нафти на завод, Е.Ставицький зазначив, що на сьогодні існують «два технічно можливі шляхи поставок нафти на НПЗ – морський і сухопутний».

«Наразі власники заводу оцінюють найвигідніші шляхи поставок нафти на завод», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса) здатен щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти. З 2000 року завод належав найбільшій у Російській Федерації приватній нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала змогу випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ, пояснивши своє рішення низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чистий збиток на 3,7%, порівняно з 2010 роком, до 795,841 млн. грн.

Водночас на початку 2013 року виробничий інтерес до заводу висловила група компаній «Газ Україна», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

4 березня 2013 року «ЛУКОЙЛ» продав українській групі СЄПЕК 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН