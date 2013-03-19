Прес-конференція Азарова подаватиметься також у режимі on-line на його сторінці у Facebook

19 березня прем’єр-міністр Микола Азаров дасть прес-конференцію для центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Про це повідомляє урядовий портал.

Початок прес-конференції об 11:00.

Планується також, що з 14:00 до 16:00 на запитання журналістів відповідатимуть перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов та віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко.

Місце проведення: Клуб Кабінету Міністрів України.

Прес-конференція прем’єр-міністра України М.Азарова також транслюватиметься у прямому ефірі Першого національного каналу України та у режимі on-line на Укрінформі і персональній сторінці М.Азарова у соціальній мережі Facebook.