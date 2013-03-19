ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Автоімпортери готові оскаржити введення мит у суді» пише: автоімпортери розповіли, чому введення спецмита не допоможе українському автопрому і навіщо мита вводяться через рік після прийняття самого рішення...

http://delo.ua/auto/avtoimportery-gotovy-osporit-vvedenie-poshlin-v-sude-199941/

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Також «Дело» в публікації «За п'ять років обсяги торгів акціями на фондовому ринку України впали в 30 разів - експерт» пише: Андрій Герус, директор з інвестицій Concorde Capital, вважає, що основними причинами падіння ринку є низький рівень корпоративного управління, величезні юридичні, валютні та податкові ризики...

http://delo.ua/finance/za-pjat-let-obemy-torgov-akcijami-na-fondovom-rynke-ukrainy-upal-199917/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Усі в зборі», в якому пише: президент визначив основні функції та повноваження Міністерства доходів і зборів. Відомство не тільки об'єднало функції Державної податкової служби та Держмитниці у сфері адміністрування податків і зборів, але і почне контролювати сплату єдиного соціального внеску. До реалізації політики у сфері державних закупівель глава держави відомство не допустив. Податкова міліція залишиться у складі Міндоходів, але тимчасово. Щоб міністерство повноцінно запрацювало, необхідно оперативно вирішувати кадрові питання і переглядати законодавство, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2149450

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Промисловість постраждала від тепла» пише: дещо нехолодний лютий і менша кількість робочих днів протилежним чином вплинули на українську промисловість і не дозволили їй скоротити темпи спаду. Вони, навпаки, збільшилися майже вдвічі - до 6%. Незважаючи на такі високі темпи скорочення виробництва, експерти налаштовані оптимістично. Вони сподіваються, що вже в березні ситуація покращиться...

http://www.kommersant.ua/doc/2149554

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«Сегодня» в публікації «Що врятує українську економіку від кризи» пише: промисловість і сільське господарство продовжують утримувати ВВП країни від значного падіння...

http://www.segodnya.ua/ukraine/CHto-spaset-ukrainskuyu-ekonomiku-ot-krizisa.html

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Також «Сегодня» в публікації «Автолізинг в Україні виявився на піку популярності» пише: банки і покупці знайшли альтернативу дорогим кредитам на авто...

http://www.segodnya.ua/economics/avto/Avtolizing-v-Ukraine-okazalsya-na-pike-populyarnosti.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Кіпрський податок: і для України теж» пише: Кіпру, що стоїть на межі дефолту, 19 березня належить ухвалити рішення про введення в дію умов надання допомоги від ЄС і МВФ. Основне безпрецедентне з них - податок на вклади. Ця міра торкнеться і українських олігархів-вкладників, які можуть втратити мінімум 200 млн євро...

http://economics.unian.net/rus/news/161395-kiprskiy-nalog-i-dlya-ukrainyi-toje.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «У росіян з'явиться індекс здоров'я» пише: його розроблять МОЗ та Міносвіти за дорученням Держдуми. До речі, 13 березня президент РФ Володимир Путін вирішив повернути нормативи ГПО ("Готовий до праці і оборони») у сучасному форматі. Здачу нормативів, на думку Путіна, можна враховувати при вступі до вузів. Крім того, результати фізпідготовки слід враховувати при оцінці навчальних закладів, вважає президент...

http://izvestia.ru/news/546934

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Також «Известия» в публікації «Пенсіонерів та матерів-одиначок звільнять від податку на розкіш» пишуть: у Міністерстві фінансів РФ вирішили вкотре переглянути положення законопроекту про податок на розкіш. Чиновники пропонують звільнити від виплат соціально вразливі верстви населення, у яких зі старих часів або від багатих родичів залишилася дорога нерухомість...

http://izvestia.ru/news/546868

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«Ведомости» в публікації «Російський бізнес робить висновки з кіпрської експропріації» пишуть: після шоку від можливого введення податку на вклади частина підприємців готується до евакуації з острова...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10174391/zalozhniki_kipra

(УНІАН)