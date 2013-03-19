Україна веде переговори з Митним союзом про статус спостерігача

Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"Зараз ми ведемо переговори про такий формат співпраці, при якій Україна стане спостерігачем при Митному союзі", - сказав М.Азаров.

Глава уряду пояснив, що такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь у прийнятті рішень з правом дорадчого голосу.

"Він не братиме участь у прийнятті власне рішення, але йому дадуть право висловити нашу позицію. У будь-якому разі, це означає, що ми не будемо поставлені перед фактом. Про вироблення будь-якого рішення Україна знатиме заздалегідь з моменту появи ініціативи щодо вироблення такого рішення і на всіх етапах прийняття рішення, якщо це рішення зачіпає наші інтереси, коригувати це рішення", - зазначив М.Азаров.

Він наголосив, що такий формат дасть можливість працювати з урядами країн МС і коригувати ці рішення. На думку прем'єр-міністра, це зберігає за Україною суверенітет у прийнятті рішень.

Також М.Азаров сказав, що Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану.

"Домовилися ще про дуже важливий принцип, що ми не претендуємо на будь-які преференції, але давайте діяти так, щоб не було дискримінаційних заходів щодо України. Ось такий статус повинен бути, що ми, оскільки не є членами МС, ні на які пов'язані з цим пільги і преференції не орієнтовані, але домовляємося про те, щоб і дискримінаційні заходи у взаємній торгівлі між нашими країнами не реалізовувалися", - сказав М.Азаров.

Він ще раз зазначив, що з Російською Федерацією товарообіг значно більший, ніж з Європейським Союзом і тому МС є для України важливим ринком.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3+1» неможливо.

«Очевидно, що членом Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного союзу може бути лише така держава, яка прийняла і ратифікувала всі документи Митного союзу і Економічного союзу», - наголосив Д.Медведєв. За його словами, все інше - «це не членство, це може бути статус спостерігача, це щось інше».

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану може бути передбачений статус спостерігача.

Нагадаємо, орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу. 6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.