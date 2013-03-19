Азарову заважає «доблесна опозиція», яка «влаштовує саботаж»

Відсутність єдності опозиції і влади під час кризи перешкоджає успішному розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

Зокрема глава уряду зазначив, що за час роботи його Кабміну не було періоду, коли б вплив світової кризи істотно слабшав.

"А в цей час наша доблесна опозиція, яка повинна була б бути членом однієї державної команди, і, як то кажуть, підтримувати корабель на плаву, вона то влаштовує саботаж, то розповість, що потрібно капітана змінити, то штурман не подобається. А що відбувається з таким кораблем, якщо немає твердого керівництва і єдиного курсу? Погано такому кораблю", - сказав М.Азаров.