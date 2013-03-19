Створення МС не призвело до очікуваного підйому економік держав-учасниць - аналітики

Створення Митного союзу призвело до збільшення міграції всередині країн-учасників, збільшенню нарктрафіка, тіньового товарообігу і контрабанди, а також не призвело до очікуваного підйому економік держав.

Про це зазначено в дослідженні аналітичної групи Da Vinci, опублікованому "Комерсант-Україна".

"У загальному експорті з Казахстану частка експорту до країн МС з 2008 року має тенденцію до зниження. Так, якщо в 2007 році експорт до РФ і Республіки Білорусь займав близько 10% від всього експорту цієї країни, то в 2011 році цей показник знизився до 8,7%", - зазначено в дослідженні.

Аналітики відзначають, що, за оцінками представників казахстанської сторони, такі цифри вказують на те, що з початком функціонування МС торгова політика щодо Росії та Білорусі істотно не змінилася. Водночас після створення МС імпорт до Казахстану з Росії став різко збільшуватися. Так, якщо в 2007 році імпорт з РФ становив близько 36,7% від сумарного імпорту до Казахстану, то до 2011 року він становив близько 46%.

Крім того, аналітики наголосили, що створення МС призвело до зростання цін на окремі групи товарів. "Це відбувається з одного боку через те, що зростання митних тарифів призводить до зростання цін на товари, що імпортуються з третіх країн. А з іншого боку, через вирівнювання цін всередині МС. Як результат, Казахстан змушений вдаватися майже до фіксації цін на соціально значущі товари, запроваджувати державному регулюванню цін. На ринку спостерігається істотне зростання першочергових товарів на тлі зниження купівельної спроможності", - відзначають фахівці Da Vinci.

Водночас у дослідженні зазначено, що зняття митного кордону всередині Митного союзу привело до збільшення наркотрафіку з Казахстану (канабіс) та Афганістану (опій і героїн) на територію Росії. Найбільш поширена проблема в Сибірському федеральному окрузі, де після зняття митного контролю зросла кількість вилучення наркотиків. "За нашими оцінками, в разі приєднання до Митного союзу Киргизстану, а також, у перспективі, інших середньоазіатських республік наркотрафік може зрости", - впевнені аналітики.

У дослідженні також відзначається, що, за наявними оцінками представників влади РФ, половина товарообігу всередині МС перебуває в тіні. Полегшення процедури митного контролю призвело до зростання контрабанди. До того ж, за оцінками представників російської сторони, статистика може свідомо спотворюватися на державному рівні митницями Білорусі і Казахстану.

Ще однією проблемою, зазначеною в дослідженні, є посилення міграції всередині Митного союзу, яким передбачається вільний рух робочої сили всередині країн МС. "На сьогодні в Білорусі фіксується зростання кримінальної активності вихідців з республік Кавказу", - відзначають аналітики.

"Водночас, за нашими оцінками, в разі вступу нових членів до ЄЕП/МС зростає ймовірність встановлення єдиної регіональної валюти з емісійним центром у Москві, яка не буде прив'язана до слабких економік об'єднання", - зазначено в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу. 6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу. Він зазначив, що після цієї роботи протягом півтора - максимум двох місяців має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

16 березня стало відомо, що в Казахстані опозиція ініціює загальнонаціональний референдум, на який будуть винесено низку питань, серед яких зокрема вихід республіки з Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору.

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