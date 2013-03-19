Арбузов заявляє, що не отримував пропозиції обійняти посаду прем'єр-міністра

Колишній голова Національного банку і нинішній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов не отримував пропозиції обійняти посаду прем'єр-міністра країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Арбузов заявив у коментарі журналістам після прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

"Ні, я не отримував пропозиції (стати прем'єром - УНІАН)", - сказав С.Арбузов.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що зараз не має якихось особливих відносин із старшим сином Президента Олександром Януковичем. Відповідаючи на запитання, які у нього стосунки з О.Януковичем, С.Арбузов сказав: "Зараз ніякі. Була ситуація, яку зараз демонізували, розповіли, що це чи не основна причина, чому в цій країні все відбувається. Насправді це не так. Тут багато вигаданого".

С.Арбузов також спростовує інформацію про те, що він є власником будь-яких медіа-активів, включаючи газети та телеканал БТБ.

«Коли я йшов працювати у Національний банк, я продав усі свої активи. БТБ - це власність Нацбанку України, хоча канал створювався у той момент, коли я був там керівником», - сказав С.Арбузов.

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