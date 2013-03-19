Анонс на 20 березня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Анатолія Пономаренка.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться Прес-клуб з нагоди Міжнародного дня води. Питання: Чи можна пити воду з-під крана? Чи можна купатися в Дніпрі? Київводоканал і екологічна ситуація у Києві. Яким світовим досвідом могла б скористатися Україна? Організатор: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Учасники: Рікарда Рігер, в.о. Постійного Представника Програми розвитку ООН в Україні; Вікторія Яковлєва, радник голови правління з питань інформполітики ПАТ «АК «Київводоканал»; Ганна Цвєткова, координатор програм, Всеукраїнська екологічна НВО МАМА - 86, Сергій Вихрист, експерт з міжнародного водного права.

* Прес-конференція голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Сівця на тему: «Початок весняної лісокультурної кампанії: аналіз результатів 2012 року та плани на 2013 рік». Питання: 21 березня - Міжнародний рік лісів. Проведення весняної лісокультурної кампанії, старт Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Основні показники лісокультурних робіт в 2012 році та плани на 2013 рік. Соціальна складова Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»: співпраця зі школами, дитячими будинками, закладами охорони здоров'я тощо.

* Відбудеться засідання дискусійного клубу "Аграрна освіта на ринку праці". Учасники: представники Мінагрополітики та продовольства України, Г.Новіков, голова Аграрного союзу України, О.Бакуменко, голова асоціації "Союз птахівників України", М.Міркевич, президент ВГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників України", В.Кульгавий, генеральний виконавчий директор ВГО "Українська асоціація аграрних інженерів", представники Асоціацій товаровиробників сільськогосподарської продукції.

* Прес-конференція компанії SAP за підсумками 2012 року та про плани на 2013 рік. Учасники: Павло Гонтарьов, директор по регіонах SAP СНД, Максим Матяш, регіональний директор компанії SAP в Україні, Грузії та Молдові.

* Прес-конференція на тему: «Куди поїде турист влітку 2013-го? Нові тренди відпочинку ». Учасники: віце-президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу України Олександр Новиковський, член Президії Асоціації лідерів туристичного бізнесу України Володимир Щупак.

* Відбудуться Комітетські слухання на тему: «Про стан дотримання законодавства з окремих питань соціального захисту ветеранів війни в Республіці Афганістан та воєнних конфліктів в інших іноземних державах, а також членів їх сімей». Організатор: Комітет Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

* Відбудеться відкрите засідання розширеної колегії Державної служби України з питань захисту персональних даних на тему: "Практика застосування законодавства з питань захисту персональних даних під час обробки персональних даних з використанням веб-ресурсів". Головний доповідач: Володимир Козак, заступник голови ДСЗПД.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, на якому розглядатимуться питання: проект закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо порядку видачі ліцензії); Проект Закону про внесення змін до ст.140 Податкового кодексу України про особливість визнання витрат подвійного призначення тощо.

* Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики проведе слухання на тему: «Проблемні питання реалізації Закону України про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів тепло-водопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

* Круглий стіл на тему: «Національні проекти в стратегії економічної модернізації України». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Учасники: Іван Бісюк, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України; Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень (CASE Україна), Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Юрій Воропаєв, голова Комітету ВРУ з питань промислової та інвестиційної політики; Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, Віце-президент НАН України та ін.

* Відбудеться Інтернет-конференція Сергія Наумова, заступника директора Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України на тему: "Декларування доходів громадян".

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