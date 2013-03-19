Азаров сподівається, що парламент ухвалить законопроекти щодо євроінтеграції

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що парламент ухвалить законопроекти, які стосуються європейської інтеграції.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ, про це він сказав на зустрічі з представниками БО «Ялтинська Європейська Стратегія» на чолі з головою наглядової ради ЯЄС Олександром Кваснєвським.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряд подав до парламенту понад 30 законопроектів з цього напрямку.

М.Азаров запевнив співрозмовників, що уряд виконає взяті на себе зобов'язання.

Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань, які стосуються економічної та політичної ситуації в Україні, впровадження реформ, а також виконання Україною Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Прем'єр-міністр зазначив, що уряд України підтримує ініціативи «Ялтинської Європейської Стратегії» і завжди із задоволенням бере участь у дискусіях, які проводяться на цьому майданчику.

«Ялтинська Європейська Стратегія» вже не перший рік впливає на політичний і економічний клімат в Україні, вона сприяє нашій європейській інтеграції», - сказав М.Азаров.

У свою чергу, голова наглядової ради «Ялтинської Європейської Стратегії» О.Кваснєвський запросив М.Азарова взяти участь у десятій - ювілейній конференції, яка відбудеться 19-22 вересня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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